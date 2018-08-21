Дружина вбитого екс-депутата Анатолія Жука з Сум втекла до Росії

Заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що безвісти зниклі вдова та донька, а також водій вбитого 2 серпня колишнього керівника Сумської міськради Анатолія Жука наразі знаходяться в Росії.

Про це Аброськін розповів на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні ми отримали достовірну інформацію про те, що розшукувані безвісно зниклі вдова та донька, а також водій вбитого 2 серпня 2018 року колишнього керівника Сумського осередку Ліберально-демократичної партії Анатолія Жука... знаходяться в РФ. За нашими данними жінка була затримана прикордонникам РФ під час незаконного перетина кордону в районі Єлізоветовки Глушковського району Курської області", – йдеться в повідомленні заступника глави Нацполіції.

Не зрозуміло за яких обставин, але невтішна вдова та колишній водій запросили у РФ політичного притулку. Жінка потерпілого, яка під час вбивства знаходилася поряд з ним, відразу після вбивства чоловіка відмовлялася співпрацювати з поліцією, посилаючись на свій хворий стан. Її адвокат звинувачував поліцейських у "бессєрдєчності" та нерозумінні здоров'я жінки, однак таке "погане самовідчуття" не завадило їй вночі перейти кордон,

– зазначив Аброськін.

Нагадаємо, В'ячеслав Аброськін напередодні повідомляв, що до вбивства колишнього депутата Сумської міськради Анатолія Жука може бути причетна його дружина.