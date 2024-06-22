Трагедия произошла 21 июня в охотничьем хозяйстве "Северный лес", что в селе Заречье Конотопского района. К сожалению, от полученных ранений мужчина скончался на месте стрельбы.

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Депутат облсовета застрелил работника лесничества

На территории охотничьего хозяйства "Северный лес" 21 июня около 19:00 депутат Сумского облсовета застрелил мужчину. Так, во время пристрелки собственного охотничьего карабина чиновник выстрелил в работника лесничества, вместо установленной мишени. 46-летний мужчина находился в зоне ведения огня и от полученных ранений скончался на месте стрельбы.



Охотничий карабин, из которого депутат застрелил мужчину / Фото Сумская областная прокуратура

Сейчас руководитель Сумской областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату облсовета. Ему инкриминируют умышленное убийство – часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Так, депутату грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, однако имя злоумышленника не раскрывают.

Как сообщили в прокуратуре, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи также устанавливают все детали смертельной стрельбы.

К слову, на днях стрельба произошла в Киеве. Так, неизвестный ранил казахского оппозиционного журналиста Айдоса Садыкова. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, а жена убеждена, что это было заказное убийство. Более того, жена Садыкова считает, что к покушению на убийство может быть причастен президент Казахстана.