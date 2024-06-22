Трагедія сталася 21 червня в мисливському господарстві "Північний ліс", що в селі Заріччя Конотопського району. На жаль, від отриманих поранень чоловік помер на місці стрілянини.

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Депутат облради застрелив працівника лісництва

На території мисливського господарства "Північний ліс" 21 червня близько о 19:00 депутат Сумської облради застрелив чоловіка. Так, під час пристрілки власного мисливського карабіна чиновник вистрілив у працівника лісництва, замість встановленої мішені. 46-річний чоловік перебував у зоні ведення вогню й від отриманих поранень помер на місці стрілянини.



Мисливський карабін, з якого депутат застрелив чоловіка / Фото Сумська обласна прокуратура

Наразі керівник Сумської обласної прокуратури повідомив про підозру депутату облради. Йому інкримінують умисне вбивство – частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Так, депутату загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Наразі підозрюваний перебуває в СІЗО, однак ім'я зловмисника не розкривають.

Як повідомили в прокуратурі, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі також встановлюють усі деталі смертельної стрілянини.

До слова, днями стрілянина сталася у Києві. Так, невідомий поранив казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова. Наразі він перебуває у важкому стані, а дружина переконана, що це було замовне вбивство. Ба більше, дружина Садикова вважає, що до замаху на вбивство може бути причетний президент Казахстану.