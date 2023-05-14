Ей грозит до 8 лет в тюрьме. Вскоре женщине сообщат о подозрении.

К теме Играя на батуте: в Николаеве трагически погибла 4-летняя девочка

В Николаеве задержали владелицу батута

На территории детского городка в Николаеве 13 мая погиб ребенок. Девочка возрастом почти 4 года играла на надувном батуте и запуталась в петлях на стенке одного из его отделений.

По предварительным выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате удушения. Следователи Николаевского районного управления полиции задержали 45-летнюю владелицу батута. Об этом рассказал заместитель начальника ГУНП – начальник следственного управления Эдуард Соловьев.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о "Нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель людей или другие тяжкие последствия". Женщине грозит суровое наказание – 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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В Тернопольской области также загадочно погибли двое мужчин

Жители Кременецкого района Тернопольщины недавно обнаружили 2 тела в пруду и сразу же вызвали скорую и полицию. Мужчин извлекли из воды, но медики лишь констатировали их смерть.

Судебно-медицинский эксперт не нашел следы насильственной смерти. В ходе проверки следователи установили, что погибшими были арендатор пруда и его помощник. Правоохранители предполагают, что мужчины могли:

утонуть, спасая друг друга,

погибнуть в результате поражения током.

Детали станут известны после проведения всех необходимых экспертиз.