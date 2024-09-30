Скрываться тем, кто сбежал из армии, часто приходится в подвалах или квартирах родственников, а члены их семей тоже получают приговоры. Журналисты BBC собрали истории россиян, которые дезертировали из армии и были вынуждены скитаться и прятаться от правоохранителей и военных.

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"Арестуй лучше меня": как отчим пытался защитить своего пасынка

Утром 23 марта 2023 года к дому культуры в станице Урухская в Ставрополье подъехал на мотоцикле 26-летний Дмитрий Селигиненко. Приехал туда он со своей девушкой – ей надо было оплатить коммунальные услуги, и Селигиненко согласился ее подвезти.

Пока парень с девушкой ехали по селу на мотоцикле, их заметил его бывший одноклассник Андрей Совершеннов. Он после школы пошел работать в МВД и стал участковым полицейским. Селигиненко же был мобилизованным младшим сержантом, который не вернулся из отпуска в часть. За несколько недель до их встречи первому поступило постановление о розыске второго по статье о самовольном оставлении части.

Совершеннов в полицейской форме позвал еще двух сотрудников военной полиции и поехал к зданию клуба задерживать Селигиненко.

Там он застал Селигиненко и схватил его за куртку, однако юноша успел быстро позвонить маме. Мать с отчимом, Александром Грачевым, водителем "Ставропольводоканала", немедленно примчались на "Москвиче".

Родители Селигиненко позже в суде настаивали, что еще в школе между их сыном и будущим полицейским произошел конфликт, который вызвал личную неприязнь, и что именно этой неприязнью объяснялась неправомерная, по их мнению, попытка задержания.

Самого Александра Грачева участковый также знал еще со школы. Один из военных полицейских свидетельствовал, что "из их разговора было ясно, что они были знакомы". Позже Грачева осудят по статье о применении насилия в отношении представителя власти – этим представителем и стал участковый Совершеннов.

Как следует из приговора с обезличенными данными, Грачев подбежал к Совершеннову и начал силой оттаскивать его от пасынка. Затем мужчина выхватил у участкового из рук наручники и со словами "арестуй лучше меня" застегнул их одной стороной на запястье своей руки.

Позже, когда событие обсуждали в городских группах в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", родственницы Селигиненко настаивали, что парень "вообще не делал ничего противозаконного, не возвращаясь в часть".

В комментариях женщины рассказывали, что Дмитрию Селигиненко вручили повестку на войну в Украину через два дня после объявления Путиным частичной мобилизации. Всего вместе с ним тогда мобилизовали девяносто человек, всех их доставили в воинскую часть в Буденновске.

Прямо на призывном пункте, по словам родственницы, у Селигиненко обнаружили коронавирус. От госпитализации юноша отказался и через две недели в составе подразделения выбыл воевать в Украину.

В январе 2023-го, по словам родственницы, он получил обморожение грудной клетки и живота, после чего Селигиненко дали отпуск на десять суток. Через несколько дней после приезда домой его прооперировали. В часть он уже не вернулся.

Как следует из комментариев в "ВКонтакте", семья рассчитывала, что мобилизованного юношу после ковида, обморожения и операции должны были направить в военный госпиталь и военно-врачебную комиссию для изменения категории годности, а не гнать обратно на фронт. Среди прочего, семья обращалась за помощью в "Комитет солдатских матерей".

Во время стычки возле Дома культуры и Грачей, и мать Селигиненко кричали участковому, что он не имеет оснований задерживать их сына, и требовали предъявить документы о розыске.

Под давлением родителей участковый Совершеннов отстегнул наручник с Александра Грачева и действительно полез доставать постановление о розыске. Однако бумага родителей не убедила – они настаивали, что если участковый не является военнослужащим, то и не имеет права задерживать их сына, и продолжили отталкивать его.

Тогда Совершеннов решил арестовать уже Грачева, заломил ему руку за спину и попытался снова надеть только что снятые наручники, но сделать это не удалось. Далее, по версии участкового и других полицейских, Грачев оказался сильнее, освободился от захвата, навалился на Совершеннова сверху и начал его бить.

По версии матери Селигиненко же, наоборот, полицейский вскарабкался на ее мужа и начал его душить, пока она в свою очередь пыталась полицейского от мужа оттащить. Ранее она успела позвонить своей матери, бабушке мобилизованного, которая тоже примчалась в Урухский Дом культуры.

Сам Дмитрий Селигиненко тем временем прыгнул за руль родительского "Москвича" и помчался в неизвестном направлении. Самостоятельно задержать Александра Грачева Совершеннову не удалось, он вызвал подкрепление.

Бабушка Селигиненко вызвала скорую помощь для Грачева, полицейские – для Совершеннова, после чего две машины, прибывших, отвезли обоих в местную больницу. Участковый провел там четыре дня, а Грачев десять дней лечился дома, амбулаторно, следует из приговора.

Все происшествие заняло менее двадцати минут – девушка, которая перестала оплачивать коммуналку и вышла из здания, застала уже последствия.

Мать и отчим Селигиненко позже написали заявление в полицию о том, что Совершеннов якобы вымогал у их сына 150 тысяч рублей, обещая помочь с военно-врачебной комиссией, и когда он отказался, решил из мести его задержать.

Следственный комитет провел проверку и отказал в возбуждении уголовного дела о вымогательстве "в связи с отсутствием события преступлений". Андрей Совершеннов продолжает работать участковым.

Почти через год, в марте 2024 года Александра Грачева приговорили к штрафу 150 тысяч рублей. В приговоре Грачеву отдельно упоминалось, что его пасынка Дмитрия Селигиненко за это время так и не нашли.

"Виталя, вылезай, буду стрелять": как теща хоронила дезертировавшего зятя,

Весной 2024 года в Бурятии приговорили к колонии сразу двух членов одной семьи из села Шаралдай – мобилизованного военного Виталия Петрова и его тещу Лидию Царегородцеву. Петрова судили за оставление части, Царегородцеву – за травму полицейскому при задержании зятя.

В декабре 2023 года четверо полицейских дважды приезжали к дому, где скрывался мобилизованный. Впервые Петрова они нашли – теща его выдала. Но через час к ним "поступила дополнительная оперативная информация" о том, что в доме есть "ящик в подвальном помещении, специально замаскированный под чернозем".

Бабушка с внуками собирались ложиться спать. Потом они рассказывали в суде, как полицейские стучали в окна и двери, угрожали "Открывай, или мы разобьем окна!", вскрыли запоры в сенях. А ворвавшись в дом, двигали мебель, открывали шкафы, рассекали половицы топором. Царегородцева утверждала, что документов на обыск и свои удостоверения они не предоставили.

Старшая из них после полиции сняла следы ночного обыска на видео. Съемка не помогла – судья просмотрел видео, но решил, что "достоверно установить факт того, что на этой записи отражены события именно того дня, невозможно". Суд поверил силовикам, что они показали удостоверение, а обыска вообще не проводили и вещи "не перемещали".

Под полкой, где были соленья, силовики обнаружили деревянный короб, засыпанный черноземом и закрытый черной тряпкой – так, что он сливался с темнотой в погребе. Отодвинув короб, они нашли Петрова, спрятавшегося там.

Почти год назад, в январе, Петрова отпустили с фронта домой в связи со смертью мачехи. Он вернулся в воинскую часть с опозданием на день, поссорился с комбатом и уехал домой. В июне его нашли, доставили обратно в часть, а оттуда – в военный госпиталь. Согласно протоколу следствия по делу Петрова, военного "беспокоила головная боль". Сама она утверждала, что в отношении зятя "совершались насильственные действия и вымогательство в воинской части", а сам он в момент задержания был "непригоден к службе".

Из госпиталя он тоже сбежал – как указано в том же протоколе, "испугался, что его вернут в зону специальной военной операции" и "решил скрываться". В суде он говорил, что подписал этот протокол, не читая под давлением.

Знакомый с делом Петрова источник BBC говорит, что когда за тем впервые приехали силовики, чтобы вернуть в часть, сосед мобилизованного врезался в машину военного – и за это у Петрова требовали деньги "на ремонт". Он попытался жаловаться на вымогательство, но "понял, что все это бессмысленно, от всего отказался, не довел это до логического конца".

У семьи до и во время войны были непогашенные долги по кредитам и по ЖКХ, следует из решений мирового судьи. Ночевать Петров иногда приходил домой.

"Виталя, вылезай, буду стрелять", – предупредил обнаруженного в погребе беглеца начальник бюста Баир Раднаев. Мужчина "выполз через отверстие", на него надели наручники. Дочери бросились к отцу.

По словам Царегородцевой, Раднаев ударил зятя головой о косяк, толкнул внучку, а саму пенсионерку ударил кулаком в грудь и схватил за косы. Полицейские это отрицали.

Силовики утверждают, что Лидия Царегородцева якобы угрожала им сначала ножом и кричала, что уже отсидела 16 лет за убийство. Никаких данных об этом в судебных документах нет.

По версии полицейских, нож они у Царегородцевой забрали. Та женщина, защищая зятя, налила из чайника кипяток в пластмассовый ковш и с угрозами плеснула в лицо Раднаеву.

По версии пенсионерки, к ножу и ковшу она не прикасалась, а случайно опрокинула чайник, стоявший на микроволновой печи, зацепившись за провод, когда ее тащили за волосы.

Петрова, несмотря на мороз, вывели во двор без теплой одежды. Дочери побежали за ним босиком. Одна из них описывала в суде, как пострадавший полицейский прикладывал к лицу снег, потому что ему жгло лицо, а его коллега, взяв задержанного за воротник кофты, стал "бить его лицо о профлист" и потом ударил шокером.

Раднаева с ожогом глаз и лица на скорой повезли в больницу, Петрова – в отдел полиции. А уже днем пришли за тещей и посадили ее под домашний арест. В результате дочери Царегородцевой пришлось нанимать адвокатов и ей, и мужу. Защитник пенсионерки настаивал в суде, что ночью полицейские совершили "фактически побег с места происшествия", что говорит о незаконности их действий и "попытке скрыть конфликт".

Вопрос вызывает и утверждение полицейских, что они показали удостоверение пенсионерке. Женщина говорила, что они представились только устно, и на следствии называла потерпевшего Гармаевым, но, по данным МВД, должность начальника розыска занимал Раднаев. То, что именно он пострадал, подтвердил один из полицейских, которые были с ним.

Суд все доводы защиты отмахнулся и в мае 2024 года приговорил пенсионерку к колонии на два года. Раднаев просил также взыскать с нее миллион рублей, но суд взыскал 100 тысяч.

Петрова осудили на месяц раньше. Его обвиняли в дезертирстве, но суд переквалифицировал дело по более мягкой статье о самовольном оставлении части. Показания о задире в части суд расценил как попытку избежать ответственности за самоволку и приговорил мобилизованного к шести годам лишения свободы. Вину Петров признал, но в апелляции просил смягчить приговор.

В России в 2024 году суды стали выносить по 800 приговоров в месяц за самоволку, невыполнение приказа и дезертирство. Количество таких дел в судах выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, а всего с начала войны превысило 10 тысяч, подсчитала "Медиазона". Официальную статистику по таким делам власти не публикуют.

При этом для жителей Бурятии вероятность погибнуть на войне в Украине на данный момент в 33 раз выше, чем для москвичей – такой вывод можно сделать, если соотнести последние данные о погибших россиянах.

Нашли, потому что увидели отсутствие следов на снегу

В подвале сельского дома скрывался еще один мобилизованный – Роман Евдокимов из Урлуцкого сельского поселения в Забайкальском крае.

Как следует из приговора, мобилизован 34-летний на тот момент Евдокимов был в октябре 2022 года.

В части Евдокимов пробыл около месяца и в конце ноября оттуда самовольно уехал – мужчина боялся погибнуть во время боевых действий и на войну идти не хотел. Сначала он несколько дней прожил со своей гражданской женой в арендованной квартире, а потом вернулся в Урлук, где прятался в доме у тещи.

Задержали его 18 января 2023 года. Военному комиссариату о том, где именно скрывается мужчина, рассказала сотрудница администрации села.

Близкие пытались спрятать беглеца до последнего – в частности, сожитель тещи солгал участковому, что прибыл, что мобилизованный прячется совсем в другом месте, и даже вызвался туда его отвести. Однако была зима, лежал снег, и участковый, как описано в приговоре, "из-за отсутствия соответствующих следов на снегу, предложил Свидетелю вернуться в дом". Вернувшись, полицейский обнаружил Евдокимова, прятавшегося в подвале.

Читинский гарнизонный военный суд приговорил Романа Евдокимова к семи годам колонии за дезертирство. Приговор вступил в силу в апреле 2023 года.

Однако не прошло и года, как уже в феврале 2024-го Евдокимов снова вернулся в родное село.

После приговора Евдокимов принял решение все же выехать на войну в Украину – теперь уже не как мобилизованный, а как осужденный, завербованный Минобороны России. Мужчина попал в тот период 2023 года, когда российское Минобороны еще действовало по схеме, вымышленной ЧВК "Вагнера": помилование президента, шесть месяцев на передовой штурмовиком, после этого возвращение домой.

Учитывая, что в России ни мобилизованным, ни обычным контрактникам не позволяют вернуться домой до конца войны, именно благодаря своему побегу из части и приговору за дезертирство Роман Евдокимов значительно сократил срок своего участия в боевых действиях – с бессрочного до полугода. Впрочем, ли это было сознательным планом.

Единственным документом на руках Евдокимова во время возвращения была справка о помиловании. Штурмовики не получали ни статуса военнослужащего, ни добровольца – тем, кто выжил, не выдают ни военные билеты, ни справки о ранении, ни удостоверения ветеранов боевых действий. Сейчас десятки бывших заключенных судятся из-за этого с Минобороны.

По словам сотрудницы администрации сельского поселения, она несколько раз просила Евдокимова съездить в военкомат в город Петровск-Забайкальский в четырех часах езды от Урлука, чтобы "восстановить документы". Пока мужчина, по ее словам, этого не сделал. Когда он планирует возвращаться из леса, чиновница не знает.

Сестра Романа Евдокимова рассказала, что первые два месяца после возвращения ее брат не выходил на улицу, потому что у него сильно болела голова и шла из носа кровь. Сестра связывает это с полученной контузией – Романа очень ошеломило во время взрыва. От госпитализации он тогда отказался, сказал, что отлежится.

Сейчас ее брат, по словам женщины, "рвется сюда-туда" – Евдокимова, который сначала прятался от мобилизации, война поломала так, что теперь он хочет на нее обратно.

Приехал прятаться, но получил тяжелую травму: как дядя поссорился с племянником

Несмотря на то, что закончил 9 классов, читать и писать не умеет, много лет состоит на учете у врача-психиатра, официально не работал, но по устному договору подрабатывал на пилораме. Так, в приговоре суда характеризовался житель города Никольска Пензенской области 38-летний Александр Галин.

В апреле 2023 года Галин женился. Через два месяца его жене позвонила сестра из Москвы и попросила их на несколько дней приютить племянника – тот был мобилизован на войну с Украиной, какое-то время провел на фронте, вернулся в часть, а потом сбежал из нее и теперь скрывался от военной комендатуры.

Племянник приехал вечером 27 июня. На следующее утро Галин с женой пошли на работу, а племянник пообещал им уйти в течение дня. Однако вместо этого он остался у них дома и напился – сначала один, а потом продолжил выпивать уже вместе с тетей, что вернулась.

Сам Галин от алкоголя отказался, сходил помочь по хозяйству соседу, а вернувшись, сел ужинать. К этому моменту племянник допился до того, что начал материть хозяйку дома и высказывать Галину "претензии в грубой форме из-за того, что он плохо разговаривает" – у мужчины был дефект речи после операции в детстве.

Галин вступился за жену и потребовал, чтобы гость успокоился и "перестал вести себя безобразно", говорится в приговоре. Пьяный племянник "на просьбы не реагировал, продолжал вести себя агрессивно и выражаться нецензурно", и тогда Галин полез в драку. Драка на кухне длилась пару минут, после чего мужчины вышли на улицу покурить, а вернувшись, стали вместе замывать кровь.

Хозяин дома снова потребовал от племянника жены уйти, но тот отказался и продолжил издеваться над дефектами речи Галины. Желая спровадить назойливого гостя, Галин снова позвал его на улицу, где ругань продолжилась. В какой-то момент, очень разозлившись на насмешки над дикцией, Галин "решил его проучить", вернулся в дом, достал из-под скамейки хранившуюся там, деревянную биту, и несколько раз ударил ею, зайдя со спины. Затем вернулся домой и запер изнутри дверь.

Утром Галин выглянул на улицу и обнаружил родственника, лежащего на крыльце с запекшейся кровью на голове. "Не зная, что делать с последним, он оставил его лежать на крыльце, а сам стал заниматься домашними делами, потому что в тот день на работу он не пошел", сообщается в приговоре.

Позже Галин все же попытался вызвать сначала скорую помощь, а потом такси. На линии скорой помощи его из-за дефекта речи не смогли понять и бросили трубку, считая, что звонит пьяный, а таксист потребовал оплату вперед и отказался везти окровавленного человека на других условиях.

В итоге за мобилизованным приехал участковый – жене Галины днем позвонили из военной прокуратуры, и она призналась, что племянник скрывается у них дома. Ввиду всего, именно то, что тетя решила его выдать, его и спасло – полицейский вызвал скорую помощь, и молодого человека наконец отвезли в реанимационное отделение с тяжелой черепно-мозговой травмой.

На момент суда, спустя полгода, потерпевший так и не оправился до конца – в суде его представителем выступал его старший брат. В приговоре уточняется, что после травмы мобилизованный начал заикаться, у него возникли эпилепсия и проблемы с памятью.

Александра Галина в феврале 2024 года приговорили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью к четырем годам условно – суд признал смягчающим обстоятельством "противоправность и аморальность поведения потерпевшего".

Был ли племянник жены, прятавшийся у него, в итоге комиссован после травмы или же осужден за самовольное оставление части, в приговоре Галину не уточняется.