Для ЛГБТ ценностный центр – человек, для ультраправых – нация

Редактор сайта Update.com.ua – о том, как выжить в Украине, будучи не таким, как большинство.

Недавно Центр Разумкова замерял градус отвращения к различным социальным группам. Респондентам было предложено ответить на вопрос, с кем бы они не хотели жить рядом ни при каких обстоятельствах. Среди наиболее неприятных соседей были названы наркоманы (94%), алкоголики (81,5%) и... гомосексуалисты (66,5%). И если дискомфорт от присутствия наркоманов и алкоголиков понять можно, то превалирующая неприязнь к однополым парам тяжело поддается осмыслению.

Уровень гомофобии в Украине даже чуть выше, чем соответствующий показатель в России (66,2%), почти вдвое – чем в Польше (39,6%), втрое выше, чем в Германии (22,4%) и без малого в десять раз выше, чем в Нидерландах (6,9%). Но и это еще не все. Согласно тому же опросу, 65% украинцев не доверяют людям другой веры, а 62% – людям другой национальности. А еще 12,1% не хотели бы жить рядом с представителями другой расы. И это на самом деле довольно страшные цифры. Потому что двое из троих украинцев являются гомофобами, а каждый восьмой – расистом.



Уровень гомофобии в Украине даже выше, чем соответствующий показатель в России

На этом мантру о мудрости украинского народа можно считать безнадежно отставшей от жизни. Особенно, когда нетерпимость склонны проявлять все слои населения – и рядовые, и нерядовые. То есть и те случайные респонденты, которые попались под руку интервьюерам Центра Разумкова, и представители власти всех возможных калибров. Так, по районным и областным советам Украины катится сейчас волна осуждения ЛГБТ – именно таким способом в "древние" времена все коллективно осуждали американский империализм, гонку вооружений или что-то другое, на что указывал руководящий перст партии.

Теперь партий, к счастью, много (хотя бы здесь Украина исповедует разнообразие), но методички у них, похоже, общие. Уже который раз приходится читать о попытке вернуть уголовную ответственность за однополые отношения (на этот раз инициатива исходит от "оппоблоковца" Вилкула). Но, наверное, впервые чиновник уровня Александра Турчинова, секретаря СНБО, отходит от круга основных обязанностей, чтобы выложить в виде блога свои непримиримые взгляды на ЛГБТ. Его спич даже мотивирует правозащитников обратиться к премьеру Владимиру Гройсману – с просьбой как-то остудить пламенное рвение коллеги.

На фоне этого всего сайт 24 канала решил пообщаться с Таей Герасимовой, правозащитницей и журналисткой, редактором ресурса update.com.ua. Ранее в интервью Интернет-изданию "Главком" Тая рассказывала о себе следующее:

Осознание своей ориентации пришло относительно поздно. Где-то под конец университета, 20-летней, я влюбилась в девушку. До тех пор у меня было достаточное количество парней, поэтому я себя позиционирую бисексуалкой. Я это восприняла достаточно просто, хотя знаю, что многие люди проходят очень сложный процесс осознания. Через несколько лет после того, как поняла, что я – бисексуалка, сказала об этом матери. Каминг-аут прошел довольно легко.

Но прежде, чем перейти к личным моментам, мы говорим с Таей Герасимовой о вещах общего порядка. В частности, и о последних тенденциях в заявлениях публичных людей.

Украинские политики перед выборами седлают нескольких боевых слонов и мчатся на них в бой. У кого-то это – язык и восстановление безъядерного статуса, у некоторых – заигрывание с Россией. Есть и общие "слоны": отмена депутатской неприкосновенности, а также тарифы, пенсии, налоги – словом, социальный пакет. Однако в этом году наблюдается нечто небывалое: и власть, в лице того же Турчинова, и оппозиция, в лице Вилкула, объединились вокруг гнобления ЛГБТ и отстаивания "традиционных ценностей". Перефразируя слоган Nokia, можно сказать, что ЛГБТ connecting people. Но почему сейчас?

Потому что на все перечисленные темы уже поговорили. Да и не секрет, что чем сложнее экономическая и социальная ситуация, тем больше вбрасывается реакционных тем, на которые власть пытается перенаправить внимание. Ей нужна группа людей, на которой можно сфокусировать ненависть. ЛГБТ для этого хорошо подходит. Начинается все с гендера, который отрицает Совет церквей, на этом этапе подключается Турчинов, затем перебрасывается мостик к ЛГБТ, и тема начинает раскручиваться. Параллельно вбрасывается "попса" в виде "традиционных ценностей" – что это такое, никто не знает, но звучит заманчиво – и избирательная кампания уже строится на высокой морали политиков.

Я понимаю политтехнологов, которые выискивают врага, на которого можно свалить все провалы (кодовое слово "папередники"), или использовать как экран, который закрывает собственную низость. Но у нас уже есть внешний враг, так для чего искать внутреннего?

Об этом нужно спрашивать политтехнологов, но я бы сказала, что это довольно удобно. Такая риторика себя оправдывает. Вышел новый соцопрос относительно отношения украинцев к разным группам, в частности, и к ЛГБТ. Респондентов спрашивали, в каком качестве они готовы принять представителей ЛГБТ – как туристов, соседей, друзей, членов семьи... Так вот, тех, кто готов видеть ЛГБТ в своей семье, только один процент (туристов согласны принимать что-то около 30%).

Репрезентативная выборка была широкая – опрос проводили не только в Киеве, а по всей Украине, поэтому отношение людей к ЛГБТ проиллюстрировано довольно объемно. Живется нам сложно, поэтому хорошо, когда есть те, на кого не только можно выплеснуть негатив, но еще и обвинить в том, что все так плохо.



Нетолерантность к секс-меньшинствам присуща как греко-католическому Западу, так и православному Востоку. На фото – еще довоенный Луганск. Лето 2013 года

Можно сказать, что уровень агрессии в социуме повысился?

Смотря как его измерять. По полицейским сводкам можно делать одну выборку. Если говорить о том, как ведут себя в течение последнего года ультраправые, то можно констатировать, что их активность усилилась, и они пытаются любые правозащитные ивенты вытеснить из общего пространства. Если раньше можно было провести дискуссию или лекцию вне их внимания, то сейчас они блокируют и атакуют. И в Киеве, и в регионах.

Фактически ни одно мероприятие не проходит без их нападений. При этом превентивные меры полиция не принимает – на недавнем марше, посвященном памяти трансгендерных людей, полиция признала, что не способна обезопасить его участников.

Если это может служить утешением, то волна нетерпимости накрывает не только геев и лесбиянок. В нашем социуме в основном все раздражают всех: раздражают старики, которые занимают очереди в банке, чтобы оплатить коммуналку, потому что они – медленные и глупые, не способны освоить Интернет-банкинг; раздражают дети, поскольку они слишком подвижные и шумные. Те, кто покупает в метро жетоны, дико бесят тех, кто имеет карточки – и даже в соцсетях поднимается хайп...

Здесь опять же важна социальная составляющая. Как можно думать о высоких стандартах взаимоотношений, если приходится не жить, а выживать? Когда мы – в состоянии постоянного стресса и усталости, то, безусловно, становимся злее. И это свойственно всем – если день на работе был тяжелым и неудачным, то, придя домой, мы кричим на своих близких людей. То же и на уровне социума. Это – с одной стороны. А с другой – возвращаясь к ЛГБТ – есть потребность в превентивных мероприятиях: и сугубо полицейских, и правозащитных, но не точечных, а являщихся частью согласованной государственной политики. Поскольку этого всего нет, общество взрывается неуправляемым гневом. Когда мы смотрели результаты опроса, о которых я говорила, то поняли, что украинцы, увы, – против всего: и против Хэллоуина, и против гендера, и против одних маршей, и против других…

Кстати, об ультраправых. В прошлом году наше издание общалось с Зоряном Кисем, который рассказал, что его попытки объясниться, например, с Артемом Скоропадским из "Правого сектора", завершились фиаско. У вас – те же успехи, то бишь неуспехи?

Если говорить о ребятах, которые нами "интересуются", то это – С14, "Катехон", "Традиция и порядок", словом, боевые уличные единицы – то с ними особо и не о чем общаться. Где-то в середине года была дискуссия между представителями ультраправых и правозащитниками.

Ультраправые обещали никого не бить, говорили, что хотят дискуссии, но на выходе нескольких человек поймали. А с другой стороны – дело не в избиении, а в том, что у нас с ними совершенно разные базисы, на которых мы строим мировоззрение. Для нас ценностный центр – это человек, а в их риторике главный приоритет – это сообщество, ценность нации и тому подобное. Это разные позиции, между которыми крайне тяжело или даже невозможно найти компромисс. Мы утверждаем, что каждый индивид, какими бы особенностями он не отличался, имеет значение, а они говорят, что о человеке следует забыть и работать на благо нации. Но такое в истории уже было.



Ежегодно ЛГБТ-сообщество проводит прайды, главный посыл которых – призыв к диалогу

Хорошо, оставим радикалов и зайдем с другой стороны. Снова сошлюсь на представителя ЛГБТ-сообщества – на этот раз на Святослава Шеремета, который присутствовал в Верховной Раде на тематических слушаниях и вынес оттуда довольно положительные впечатления. Так что, истеблишмент занят не только выборами, но хотя бы иногда вспоминает и о правах человека?

Святослава я знаю давно, и даже когда его били, он говорил: "У нас все ок. Это – к добру". Такая уж у него политика – он любит продвигать оптимистичные месседжи. У меня несколько другой взгляд, и я не считаю, что изменения идут теми темпами, которые должны быть характерны для государства, ориентированного на Европу. Украине выдали некоторые преференции авансом – в частности, тот же безвиз – в расчете на то, что государственная политика будет в том числе направлена и на инклюзивность и снижение градуса агрессии. В этом контексте не вижу, чтобы 2018-й был лучше, чем 2017-й – как раз наоборот: произошел откат к "традиционным ценностям", ультраправому насилию и соответствующей риторике, озвучиваемой, в частности, и супружеской парой Турчиновых.

В развитие темы о сотрудничестве с чиновниками. Приходилось ли вам контактировать с Екатериной Левченко, кабминовской уполномоченной по гендерной политике, которую, кстати, Тернопольский райсовет (sic!) требует уволить за ущемление прав – далее цитата – "нормальных семей"?

Да, я знаю Екатерину длительное время – еще с тех пор, как она заявила о себе как руководитель правозащитной организации "Ла-Страда". Пересекались с ней неоднократно…

Ее офис работает над пакетом тех или иных законодательных инициатив, которые могли бы облегчить жизнь ЛГБТ-сообществу? Или – скажем шире – инициатив, которые в принципе способствовали бы социальному взаимопониманию?

Мне сложно на это ответить. Миссия Левченко – прежде всего мониторить и фиксировать нарушения прав человека. А поскольку в гендерной сфере у нас достаточно много нарушений (это и просмотр списка "женских" и "неженских" профессий, и редактирование учебников с традиционалистскими штампами – собственно, подавляющее большинство социальных проблем в Украине может быть рассмотрено через гендерную призму), то и работы у Уполномоченного более чем достаточно. Ее задача – быстрое реагирование, и не только на проблемы ЛГБТ…

Кстати, если вы знаете, у Украины есть "Национальная стратегия в сфере прав человека на период до 2020 года", и в рамках нее Рада должна рассмотреть законопроект о брачном партнерстве, но если изначально дедлайном был определен 2017 год, то сейчас рассмотрение подобных изменений отложено на неопределенное время.



Бигборд толерантности в Кривом Роге. Такая наглядность проблемы – большая редкость

Конечно, перед выборами никто не будет заниматься партнерством. Но пассажем о "национальной стратегии" вы напомнили мне о фактическом провале Украиной имплементации Стамбульской конвенции. Как исправить ситуацию – неясно, тем более, что парламенту сейчас тоже "не до этого". Но, возможно, вы знаете, какой была реакция на этот провал со стороны международных партнеров?

Прежде всего они понимают, что Верховной Радой принят не тот закон, который должен был бы быть (речь о законопроекте №5294 "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" – Прим. авт.). Понимают, что произошел отход от Стамбульской конвенции, которая является своеобразной методичкой с вполне понятными инструкциями для всех – что делать, чтобы защитить человека от насилия. Там же все выписано – с четкими критериями того, как все должно быть в цивилизованном социуме, но чего, к сожалению, нет у нас. Потому что у нас в состоянии моральной паники принят некий эрзац.

Продолжение следует...

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