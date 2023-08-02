Фото Ярославы опубликовал Игорь Захаренко. Он дал понять, что дочь воина стремится отомстить российским захватчикам за смерть отца.

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Журавли снова в строю: дочь погибшего солдата выросла

Захаренко опубликовал новое фото Ярослава Ярославна. На нем она одета в форму ВСУ и держит в руках оружие.

Месть – это блюдо, которое подают холодным… Ярослава Журавель, дочь погибшего Ярослава Журавля,

– подписал он фото.



Ярослава Журавель в 2023 году / фото из инстаграммы Игоря Захаренко

Следует отметить, что в 2021 году Ярослава Ярославовна Журавель поступила в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Тогда во время присяги ее пришли поддержать бывшие воины, теперь болеющие за нее, как за своего ребенка.



Ярослава Журавель приняла присягу в 2021 году / фото с фейсбука Олексы Сокола



Ярослава Журавель в 2020 году / фото из инстаграммы Игоря Захаренко

Что известно о гибели Ярослава Журавля

Ярослав Журавель – разведчик 137-го отдельного батальона морской пехоты. Он погиб в июле 2020 года в Донецкой области при попытке эвакуации тела павшего офицера – командира разведывательного взвода Дмитрия Красногрудя, взорвавшегося на мине.

Группа эвакуации, в которой находился Журавель, отправилась за телом командира 13 июля, однако российские террористы открыли по ним огонь. Это при том, что в тот период был объявлен режим тишины, согласованный через ОБСЕ.

После обстрела раненый Ярослав остался на поле боя без помощи, его не могли эвакуировать.

Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Сначала Журавля видели из дрона украинской разведки, однако уже около 16 июля стало ясно, что сержант погиб от ранений.

21 июля тело сержанта оккупанты передали на подконтрольную Украине территорию.

К моменту смерти Ярославу Журавлю было 40 лет. Вечная память Герою.