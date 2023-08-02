Фото Ярославы опубликовал Игорь Захаренко. Он дал понять, что дочь воина стремится отомстить российским захватчикам за смерть отца.
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Журавли снова в строю: дочь погибшего солдата выросла
Захаренко опубликовал новое фото Ярослава Ярославна. На нем она одета в форму ВСУ и держит в руках оружие.
Месть – это блюдо, которое подают холодным… Ярослава Журавель, дочь погибшего Ярослава Журавля,
– подписал он фото.
Ярослава Журавель в 2023 году / фото из инстаграммы Игоря Захаренко
Следует отметить, что в 2021 году Ярослава Ярославовна Журавель поступила в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Тогда во время присяги ее пришли поддержать бывшие воины, теперь болеющие за нее, как за своего ребенка.
Ярослава Журавель приняла присягу в 2021 году / фото с фейсбука Олексы Сокола
Ярослава Журавель в 2020 году / фото из инстаграммы Игоря Захаренко
Что известно о гибели Ярослава Журавля
- Ярослав Журавель – разведчик 137-го отдельного батальона морской пехоты. Он погиб в июле 2020 года в Донецкой области при попытке эвакуации тела павшего офицера – командира разведывательного взвода Дмитрия Красногрудя, взорвавшегося на мине.
- Группа эвакуации, в которой находился Журавель, отправилась за телом командира 13 июля, однако российские террористы открыли по ним огонь. Это при том, что в тот период был объявлен режим тишины, согласованный через ОБСЕ.
- После обстрела раненый Ярослав остался на поле боя без помощи, его не могли эвакуировать.
- Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Сначала Журавля видели из дрона украинской разведки, однако уже около 16 июля стало ясно, что сержант погиб от ранений.
- 21 июля тело сержанта оккупанты передали на подконтрольную Украине территорию.