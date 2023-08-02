Фото Ярослави опублікував Ігор Захаренко. Він дав зрозуміти, що донька воїна прагне помститися російським загарбникам за смерть свого батька.

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Журавлі знову в строю: донька загиблого солдата виросла

Захаренко опублікував нове фото Ярослави Ярославівни. На ньому вона одягнена в форму ЗСУ та тримає у руках зброю.

Помста – це страва, яку подають холодною… Ярослава Журавель, донька загиблого Ярослава Журавля,
– підписав він фото.


Ярослава Журавель у 2023 році / фото з інстаграму Ігоря Захаренка

Варто зазначити, що у 2021 році Ярослава Ярославівна Журавель вступила в Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Тоді під час присяги її прийшли підтримати колишні воїни, які тепер вболівають за неї, як за свою дитину.


Ярослава Журавель склала присягу у 2021 році / фото з фейсбука Олекси Сокола


Ярослава Журавель у 2020 році / фото з інстаграму Ігоря Захаренка

Що відомо про гибель Ярослава Журавля

  • Ярослав Журавель – розвідник 137-го окремого батальйону морської піхоти. Він загинув у липні 2020 року в Донецькій області під час спроби евакуації тіла полеглого офіцера – командира розвідувального взводу Дмитра Красногрудя, який підірвався на міні.
  • Група евакуації, у якій був Журавель, вирушила за тілом командира 13 липня, проте російські терористи відкрили по них вогонь. Це при тому, що в той період був оголошений "режим тиші", узгоджений через ОБСЄ.
  • Після обстрілу поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги, його не могли евакуювати.
  • Три дні поспіль росіяни не давали проводити пошукову операцію. Спочатку Журавля бачили із дрона української розвідки, однак вже приблизно 16 липня стало зрозуміло, що сержант загинув від поранень.
  • 21 липня окупанти передали тіло сержанта на підконтрольну Україні територію.