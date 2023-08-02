Фото Ярослави опублікував Ігор Захаренко. Він дав зрозуміти, що донька воїна прагне помститися російським загарбникам за смерть свого батька.

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Журавлі знову в строю: донька загиблого солдата виросла

Захаренко опублікував нове фото Ярослави Ярославівни. На ньому вона одягнена в форму ЗСУ та тримає у руках зброю.

Помста – це страва, яку подають холодною… Ярослава Журавель, донька загиблого Ярослава Журавля,

– підписав він фото.



Ярослава Журавель у 2023 році / фото з інстаграму Ігоря Захаренка

Варто зазначити, що у 2021 році Ярослава Ярославівна Журавель вступила в Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Тоді під час присяги її прийшли підтримати колишні воїни, які тепер вболівають за неї, як за свою дитину.



Ярослава Журавель склала присягу у 2021 році / фото з фейсбука Олекси Сокола



Ярослава Журавель у 2020 році / фото з інстаграму Ігоря Захаренка

Що відомо про гибель Ярослава Журавля

Ярослав Журавель – розвідник 137-го окремого батальйону морської піхоти. Він загинув у липні 2020 року в Донецькій області під час спроби евакуації тіла полеглого офіцера – командира розвідувального взводу Дмитра Красногрудя, який підірвався на міні.

Група евакуації, у якій був Журавель, вирушила за тілом командира 13 липня, проте російські терористи відкрили по них вогонь. Це при тому, що в той період був оголошений "режим тиші", узгоджений через ОБСЄ.

Після обстрілу поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги, його не могли евакуювати.

Три дні поспіль росіяни не давали проводити пошукову операцію. Спочатку Журавля бачили із дрона української розвідки, однак вже приблизно 16 липня стало зрозуміло, що сержант загинув від поранень.

21 липня окупанти передали тіло сержанта на підконтрольну Україні територію.

На момент смерті Ярославу Журавлю було 40 років. Вічна пам'ять Герою.