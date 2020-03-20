"Doctor Online": теперь консультации врачей в мобильном приложении бесплатные

На период карантина Киевстар вместе с партнером "Доктор онлайн" делает консультации врачей в приложении "Doctor Online" бесплатными для абонентов всех телеком операторов.

Пользователи, независимо от места нахождения, смогут бесплатно проконсультироваться 24/7 с более 40 квалифицированными врачами и получить рекомендации по лечению, используя чат, видео или аудио-вызов.

Сегодня люди по всему миру вынуждены бороться против новых вирусов и сложностей. Поскольку сейчас не рекомендуется выходить на улицу, пользоваться общественным транспортом и контактировать с большим количеством людей, мы решили облегчить процесс обращения к врачу, чтобы не приходилось без лишней необходимости посещать больницы. Особенно наше приложение будет полезно пожилым людям и семьям с маленькими детьми, тем, кто живет за городом или остался за границей,

– рассказал маркетинг-директор Киевстар Павел Даниман.

В приложении Doctor Online появилась серия обновлений, которые делают пользование приложением еще более комфортным:

Во время видео или аудио консультации у пациента есть возможность послать врачу файлы (анализы для расшифровки, фото, предыдущие назначения и т.д.).

Если врач рекомендует сдать анализы, пользователь может сразу в приложении записаться на исследование в лабораторию и произвести оплату банковской карточкой.

Добавили историю прошлых консультаций.

После консультации пациенты смогут также оценить работу врача и оставить отзыв. Такая опция поможет новым пользователям выбрать специалиста для последующей консультации.

Стоит отметить, что за три месяца приложение "Doctor Online" загрузило более 45 тысяч пользователей. По обращениям лидируют семейные врачи, а за ними – педиатры. За это время пациенты чаще всего обращались с симптомами ОРВИ, проблемами с давлением и ларинготрахеитом.

Напомним, приложение Doctor Online – это приложение в сфере телемедицины, разработанное одноименной компанией при поддержке Киевстар. В приложении "Doctor Online" пользователи смогут: обратиться к выбранному специалисту за консультацией как через чат, так и через видео или аудио звонок, получить направление на анализы в лабораторию партнера "Синэво", заказать доставку лекарств у партнера в приложении Liki24.com, а также запланировать в календаре график прием медикаментов, и в нужное время приложение напомнит о необходимости приема лекарств. Кстати, до 03.04.2020 за промокодом kskr в приложении можно заказать бесплатную плановую (не срочную) доставку лекарств.

На сегодня в поддержке приложения "Doctor Online" работают 40 квалифицированных специалистов. Среди них есть семейные врачи, терапевты, педиатры, урологи, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и невропатологи. За сутки они готовы провести до 5 тысяч консультаций.

Приложение доступно для использования абонентам всех мобильных операторов. Мегабайты за пользование приложением будут списываться согласно тарифному плану.

Стоит отметить, что все персональные данные пользователей надежно защищены. Компания Доктор Онлайн придерживается лучших мировых практик шифрования, хранения и защиты информации. Используется защищенная платформа для чат-аудио-видеосвязи, обеспечивающая хранение и неразглашение персональных данных пользователей согласно "Пользовательскому соглашению" и в соответствии с законодательством о защите персональных данных.

Приложение "Doctor Online" доступно для загрузки на Play Market и App Store.