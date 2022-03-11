Гуманитарный груз был передан департаментом борьбы с наркопреступностью Национальной полиции и Министерством внутренних дел Украины.

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В Донецкую область привезли гумпомощь от полиции

В Донецкую область 11 марта прибыла гуманитарная помощь от полиции: медикаменты, спецсредства, продукты.

Спецсредства предназначены для подразделений полиции и Нацгвардии. В то же время лекарства и продукты раздадут жителям районов, наиболее нуждающихся в этом.



В Донецкую область прибыла гуманитарная помощь от полиции / Фото Нацполиции

Полиция продолжает работать в области

Правоохранители продолжают нести службу в Донецкой области, в частности

проводят контрдиверсионные мероприятия,

выезжают на места обстрелов для документирования преступлений России,

оказывают помощь людям во время ударов,

делятся с жителями лекарствами и продуктами.



Привезли спецсредства, лекарства, продукты / Фото Нацполиции

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в Донецкой области россияне повредили по меньшей мере 41 объект. Они обстреляли детсад, 2 медицинских учреждения, 2 школы, церковь, сельский совет, предприятия, электроподстанцию, газопровод, магазин, здание Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и ряд жилых домов. Самая критическая ситуация в Мариуполе и Волновахе.

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