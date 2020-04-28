Фильм "ДАУ": реконструкция или уничтожение СССР

15 лет съемок, 700 часов отснятого материала, украинские политики в главных ролях, эксперименты над людьми, обвинения в насилии и изнасилованиях, сотни слухов и уголовные дела – этим "ДАУ" известен рядовому наблюдателю.

О том, зачем режиссеру украинские политики в главных ролях, как фильм может содержать 700 часов отснятого материала и почему все о нем говорят, – далее в статье сайта 24 канала.

От фильма до масштабного постмодерного перформанса

С самого начала фильм "ДАУ" должен быть обычным арт-хаусом о жизни советского академика ЛанДАУ. Еще в далеком 2006 году, задолго до съемок, фильм попал в 17 самых перспективных проектов на фестивале в Каннах.

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Сценарий писали режиссер картины Илья Хржановский и известный российский постмодернист Владимир Сорокин. В один момент сценарий Сорокина начали переделывать, а потом вообще решили от него отказаться. Съемки фильма переросли в масштабный арт-проект, в котором не будет ни устойчивого сюжета, ни актеров, ни даже сценария.

Команда решила оставить идею съемки обычного фильма и попытаться погрузить в контекст советских событий настоящих людей, которые должны были бы почувствовать на себе быт и атмосферу эпохи СССР и соответственно изменить свое привычное поведение.



Декорации на проекте "ДАУ" / Фото Pragmatika.media

Илья Хржановский избрал основным местом съемок Харьков (впоследствии – Париж). Там съемочная команда возвела целый комплекс, который, по концепту, был советским университетом, где проводят испытания над людьми. Комплекс возводили с максимальным соответствием советской эпохе, но в несколько гиперболизированных серых тонах. Художники работали даже над "запахом советского туалета", который узнает каждый человек, живший в СССР.

В течение длительного времени в этом университете жили совершенно разные люди: политики, художники, зеки и даже порноактриса. Авторы не делали ставку на настоящих актеров. Их интересовали только живые эмоции и диалоги. Все время за героями наблюдали камеры. Сценария не было. Режиссер только мог предоставить начало развития действия, а дальше уже сами люди должны играть так, как чувствуют.

Перед участниками проекта ставилось главное требование – это погружение в советский контекст. Их полностью переодевали, давали роли, а точнее, места в обществе. Кто-то был чекистом, а кто-то – работником буфета. Им нельзя было говорить о вещах из современной эпохи, поэтому фокус в диалогах переходил на отношения между людьми.

Так постепенно команда наснимала 700 часов материала. Стало понятно, что это будет не одна кинолента. "ДАУ" – это целая серия фильмов и сериалов в арт-хаусному стиле. Все фрагменты были собраны в несколько сюжетных линий, которые передают определенные истории с особым окрасом.

Из такого надреализма зритель должен увидеть в этих людях себя, задуматься о своих действиях в такой ситуации и начать рефлексировать. Это должно быть толчком к тому, чтобы переосмыслить прошлое, понять весь негатив эпохи и закрепить это на ментальном уровне.

В чем смысл?

По своей сути кино – антитоталитарное. Идея была в том, чтобы отправить одних людей (на роли чекистов и комиссаров) в такую изолированную среду, где они могут делать и говорить что угодно. А других – поставить в зависимое положение, как в СССР. До убийств, конечно, не доходило, но, по словам режиссера, люди быстро меняли свое поведение в сторону более грубого и тоталитарного.



Кадр одного из фильмов проекта "ДАУ"

Я не сделал никаких выводов кроме того, что эти (советские – Прим. 24 канал) времена никуда не исчезли, потому что все рефлексы срабатывают моментально. Мы это видим сейчас. Тот тип отношений, который существует сейчас, это доказывает.

– сказал Хржановский в интервью Собчак.

Режиссер также заострил внимание на языке людей. По его словам, речь во всех тоталитарных режимах – одинаковая. Речевые обороты "Мы все как один, мы расстреливаем, мы убиваем" позволяют людям избежать личных переживаний.

"Этот язык позволяет тебе быть не тобой. Подвинуть свою личную жизнь в общественное пространство. Сейчас (в языке – Прим. 24 канал) наблюдаем то же самое", – отметил он.

Этот концепт перекликается с некоторыми реальными социальными экспериментами и перформансами. Их смысл заключался в том, что человек по своей природе является тоталитарным. То есть мы сами желаем покорять других и нам трудно сопротивляться тому, кто нас покоряет.

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В 1963 году американцы провели эксперимент, в котором хотели выявить, сколько страданий человек способен причинить другому человеку, если это будет ее профессией? Опыт был направлен на то, чтобы понять нацистов, которые выполняли указания касательно пыток и истребления людей. В эксперименте человека сажали на место учителя, который должен сильно бить другого человека электрошоком, если тот не давал правильные ответы на вопросы. На самом же деле разряд был не сильным, а человек на стуле лишь имитировал страдания и намеренно неправильно отвечал на вопросы.

Наряду с "учителем" стоял его начальник – исследователь в халате, который после каждого удара током говорил одни и те же слова по очереди:

1. Пожалуйста, продолжайте.

2. Для эксперимента необходимо, чтобы вы продолжали.

3. Абсолютно необходимо, чтобы вы продолжали.

4. У вас нет другого выбора, вы должны продолжать.

65% "учителей" дошли до крайней отметки в 450 вольт. Другие же останавливались на отметках около 300. Впоследствии эксперимент подвергли критике. Но в 2008 году британские ученые повторили опыт и получили такие же результаты. Опыт показал, что людям очень трудно сопротивляться в подчиненном положении.

Стоит упомянуть и перформанс сербской художницы Марины Абрамович. Она собрала свою публику перед столом, на котором лежало 72 предмета – от безопасных до самых опасных. Люди могли делать с художницей что угодно с помощью этих предметов.



Перформанс Марины Абрамович

После эксперимента Абрамович сказала, что если людям давать такой выбор, то они могут убить. Со слов художницы, ее кололи шипами от розы, резали одежду и угрожали пистолетом. Некоторые тоталитарные черты в людях обусловлены существованием иерархического инстинкта (стремлением доминировать), поэтому это действительно имеет смысл.

Из этого можно подытожить, что инсталляция "ДАУ" – это не просто реалити-шоу. Она имела вполне конкретный смысл и идею, которую развивают уже не одно десятилетие. Единственное, что мысль была передана всем в знакомых советских тонах и без полной свободы действий – в игровой форме.

В украинской среде режиссера критикуют за то, что он окунул людей в насилие и фактически реконструировал СССР в попытках его деконструировать. Хржановский отвергает такие обвинения и отмечает, что он выбрал именно такой метод достучаться до общества – метод погружения людей в реалии другого времени.

Пытках младенцев и другие скандалы

Как мы видели из предыдущих примеров, давать людям полную свободу может быть опасно. От того вокруг проекта постоянно ходили слухи о физическом и сексуальном насилии над участниками "ДАУ". Апогеем этого стало открытие уголовного дела по факту возможных пыток детей на съемках фильма. Причиной этого стали обнародованные сцены, где якобы пытают младенцев. Эта сцена также является частью инсталяции, и она должна заставлять людей вокруг рефлексировать и задуматься об ужасе того, что происходит.



Кадр пытки детей одного из фильмов "ДАУ"

СМИ подняли шум незадолго до основной премьеры и, по законам шоу-бизнеса, сделали проекту бесценный пиар.

Детей брали из детдома, и за ними постоянно следили врачи и медсестры, отмечают авторы. Сцены снимали без дублей, а детские крики, которые слышны в фильме, – это наложенная звуковая дорожка, которая должна усилить восприятие зрителя.

Впоследствии это подтвердила руководитель харьковского детского дома №3. Она отметила, что съемки не были длинными. В любом случае этим делом занимается прокуратура, и, возможно, вскоре мы увидим какие-то результаты. Следователям придется обосновать и доказать свои обвинения.

С другой стороны у режиссеров были проблемы с Министерством культуры России, которое сначала отказалось финансировать проект, а затем частично запретило показ. Причина – фильм якобы пропагандирует порнографию.

Шум в украинских СМИ также связан с тем, что режиссер Илья Хржановский занимается проектированием мемориального комплекса "Бабий Яр" в Киеве. Он отмечал, что планирует в нем продолжать свою работу над изучением тоталитаризма. Это может быть логическим продолжением проекта "ДАУ".

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Режиссер действительно за 15 лет получил большой опыт в установке и искусстве отражения эпохи. Дискуссионным остается вопрос о роли посетителей этого комплекса и не будет ли это очередным социальным экспериментом. Возможно, с точки зрения творчества это было бы действительно что-то интересное. Однако, когда речь идет о памяти жертв, то общество может среагировать остро, ведь всюду есть морально-этические красные линии, перейдя которые художник в глазах людей превращается в вандала.

Одним из пособий противодействия деятельности режиссера является декларирование в СМИ его гражданства и источники финансирования из России. Но взгляды режиссера демонстрируют, что гражданство не всегда является отражением позиции и идеологии. Хржановский в интервью УП заверил, что хочет сделать из памятника настоящее произведение искусства, а не мемориал, в который мало кто будет ходить. Главная цель – это заставить человека переживать, а не просто складывать цветы.

Мне вообще казалось, что три музея – Музей Небесной Сотни, Музей Голодомора и Музей Бабьего Яра должны быть в каком-то диалоге друг с другом. – сказал Хржановский.





Проект мемориального комплекса "Бабий Яр" / Фото Detail-online

Другими словами, идея мемориала заключается в том, чтобы заставить испытать ужас эпохи на личном уровне. Чтобы о трагедии в "Бабьем Яру" знали не только отдельные сознательные люди, но и рядовые граждане, которые сейчас считают, что это их не касается.

Украинские политики в главных ролях

Широкой общественности о "ДАУ" стало известно благодаря этому фото.



Добкин, Шуфрич и Гордон. Фото со съемочной площадки / Открытые источники

Конечно, возникает сразу множество вопросов. Что украинские политики Шуфрич, Черновецкий, Добкин и журналист Гордон делали на съемочной площадке? Почему именно они? С этим связана очень интересная и показательная история со съемочной площадки, которую сам режиссер рассказал в интервью Ксении Собчак.

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Илья Хржановский попросил выдать ему на съемки вместе с охраной нескольких заключенных преступников. Это была сцена, как сотрудники НКВД вместе с властью УССР заставляют ученых работать на оборонную промышленность. Бандиты были в роли чекистов, а украинские политики – в роли партийной номенклатуры. Конечно, все действие было построено на чистой импровизации.

Надо сказать, что они (преступники – Прим. 24 канал) сразу нашли общий язык с политиками. Они образовывали одно тело. И это тело диктовало другому телу, что будет происходить. – сказал режиссер.

Таким образом, Хржановский создал историю. В этой истории каждый человек мог в импровизации проявить такие черты характера, которые у нее есть ментально, но он бы не проявил в реальной жизни. Это и должно продемонстрировать, что травма тоталитаризма до сих пор живет в каждом из нас и, возможно, только ждет своего времени. Зритель может почувствовать в себе такие черты. Это должна быть вскрытой раной, которую, можно вылечить через рефлексирование, переосмысление прошлого и предоставление ему правильной оценки.

Что представляют собой киноленты?

Сейчас люди могли ознакомиться с первым фильмом проекта – "Наталья". Воспринимать такое кино довольно трудно, не зная контекста "ДАУ". Это и не удивительно, ведь суть проекта была в определенном диалоге современности и тоталитарного прошлого. Если осознавать, что люди работали без сценария, и заострить внимание на антураже, то может показаться, что зритель просто подглядывает за реальными людьми в какую-то щель. От увиденного ему может стать некомфортно. Это и есть метод режиссера.

Известный немецкий философ-экзистенциалист Карл Ясперс описывал подобное явление в своей концепции "пограничной ситуации". Это – ситуация большого напряжения, при которой человек может ощущать боль, дискомфорт, вину и стресс. При определенных обстоятельствах такие ситуации могут привести к прозрению, катарсису и духовному развитию. Однако, это также может быть и опасно для психического здоровья. Так или иначе, но человек таким образом меняет свое мировоззрение.

Зритель, который не знает контекста проекта и воспринимает события фильма как спланированную по сценарию историю, может просто не понять, зачем ему это смотреть. События развиваются довольно депрессивно, некоторые актеры вызывают отвращение да и актерская игра выглядит странно...

Перед просмотром важно понимать, что зритель наблюдает за большим социальным экспериментом. Это нечто более реальное, чем кинокартина.



Кадр из фильма "Наталия"

Современное искусство, порой, трудно понять и иногда можно спутать с обычной пропагандой. Еще больше споров вызывает откровенное искусство, которое выбивает человека из зоны комфорта и этим переносит дискуссию на морально-этическое поле. Не удивительны от этого опасения людей относительно проектов "ДАУ" и "Бабий яр".

Но мы не можем отрицать, что тема исторической памяти и травмы тоталитаризма является очень актуальной и болезненной для Украины. Наша страна несколько веков была полем боя для великих империй. Откройте историю Украины – нас постоянно преследуют войны, репрессии, голод, бедность и даже геноцид.

Постколониальный синдром и тоталитарный отпечаток на обществе остались колоссальные. Чтобы не ходить кругами и убить в себе унаследованные тоталитарные черты, надо обязательно переосмыслить и понять, через что прошел украинский народ и чего мы в действительности хотим. И тогда, возможно, отвращение от всего тоталитарного отразится гораздо глубже и не позволит повторять ошибок прошлого. Даже бессознательно в экстремальных обстоятельствах.