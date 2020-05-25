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В ГБР допустили появление новых подозреваемых по делу изнасилования в отделении полиции

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Дело изнасилования в отделении полиции
Дело изнасилования в отделении полиции / np.pl.ua

Государственное бюро расследований проверяет информацию об избиении и изнасиловании женщины в Кагарлицком отделении полиции. Ранее в СМИ сообщали о том, что к преступлению причастны и другие сотрудники райотдела.

Поэтому, ГБР тщательно проверяет информацию СМИ. Об этом сообщил пресс-офицер ведомства Максим Билоусенко, передают НВ.

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По информации источника в полиции, 24-летнюю женщину, вызванную в качестве свидетеля, насиловали по очереди и угрожали, что закопают в лесу. Собеседник отметил, что полицейские в это время употребляли алкоголь.

Государственное бюро расследований проверяет информацию о том, что к делу об избиении и изнасиловании могли быть причастны и другие сотрудники райотдела,
– сказал Билоусенко.

Источник сообщил, что один из задержанных по делу – ветеран АТО, капитан полиции, начальник сектора криминальной полиции. Ранее возглавлял уголовный розыск Левобережного района Мариуполя.

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Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: что известно

  • Утром 25 мая стало известно, что сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании.
  • Задержали их после того, как 24 мая в больницу обратилась женщина. Она заявила об избиении и изнасиловании. Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали его наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали.
  • Двух полицейских сразу задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили. Все отделения Кагарлыкской полиции, где они работали, отстранили.
Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Криминальные новости Криминал Государственное бюро расследований Полиция Изнасилование в Кагарлике
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