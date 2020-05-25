У ДБР допустили появу нових підозрюваних у справі зґвалтування у відділенні поліції

Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію щодо побиття та зґвалтування жінки в Кагарлицькому відділенні поліції. Раніше у ЗМІ повідомляли про те, що до злочину причетні й інші співробітники райвідділу.

Тож, ДБР ретельно перевіряє інформацію ЗМІ. Про це повідомив пресофіцер відомства Максим Білоусенко, передають НВ.

До теми Зґвалтування поліцейськими в Кагарлику: в місто прибуло нове керівництво поліції

За інформацією джерела видання в поліції, 24-річну жінку, викликану у справі як свідок, ґвалтували по черзі й погрожували, що закопають в лісі. Співрозмовник наголосив, що поліцейські в цей час вживали алкоголь.

Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про те, що до справи про побиття та зґвалтування могли бути причетні й інші співробітники райвідділу,

— сказав Білоусенко.

Джерело повідомило, що один із затриманих у справі – ветеран АТО, капітан поліції, начальник сектора кримінальної поліції. Раніше очолював карний розшук Лівобережного району Маріуполя.

Зверніть увагу Два виродки, – начальник поліції Київщини про копів-ґвалтівників з Кагарлика

Зґвалтування поліцейськими в Кагарлику: що відомо