У ДБР допустили появу нових підозрюваних у справі зґвалтування у відділенні поліції
Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію щодо побиття та зґвалтування жінки в Кагарлицькому відділенні поліції. Раніше у ЗМІ повідомляли про те, що до злочину причетні й інші співробітники райвідділу.
Тож, ДБР ретельно перевіряє інформацію ЗМІ. Про це повідомив пресофіцер відомства Максим Білоусенко, передають НВ.
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За інформацією джерела видання в поліції, 24-річну жінку, викликану у справі як свідок, ґвалтували по черзі й погрожували, що закопають в лісі. Співрозмовник наголосив, що поліцейські в цей час вживали алкоголь.
Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про те, що до справи про побиття та зґвалтування могли бути причетні й інші співробітники райвідділу,
— сказав Білоусенко.
Джерело повідомило, що один із затриманих у справі – ветеран АТО, капітан поліції, начальник сектора кримінальної поліції. Раніше очолював карний розшук Лівобережного району Маріуполя.
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Зґвалтування поліцейськими в Кагарлику: що відомо
- Вранці 25 травня стало відомо, що співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київщина) за підозрою у зґвалтуванні.
- Затримали їх після того, як 24 травня до лікарні звернулася жінка. Вона заявила про побиття та зґвалтування. Виявилося, що 23 травня її викликали в поліції на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.
- Двох поліцейських одразу затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, відсторонили.