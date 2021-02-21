Убийства в нацистских лагерях смерти: в Германии снова ищут виновных
Немецкие прокуроры возобновили расследование массовых убийств, которые совершали военные германского Вермахта. Они проверяют еще 7 дел солдат-охранников, которые могли быть причастными к преступлениям.
Источник:Welt am Sonntag
Проверкой занимается Центральное управление по расследованию нацистских преступлений в Людвигсбурге. Они расследуют дело о причастности 7 солдат вермахта к массовым убийствам в лагерях для военнопленных.
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По предварительной информации, именно эти люди охраняли лагеря для советских пленных, где массово убивали членов Красной Армии. В картотеке управления имеется более двух сотен файлов с информацией об охранниках и работниках. Из них уже удалось идентифицировать 2 тысячи человек. Расследователи предполагают, что кто-то из них еще жив.
В архивных документах указано, что в немецких лагерях из 5,7 миллионов советских военнопленных погибла большая часть – примерно 3,3 миллиона человек.
Несмотря на то, что с момента окончания Второй мировой войны проходит 76 год, виновные в убийстве остаются преступниками.
Почти все это время немецкие правоохранители не занимались системным поиском бывших охранников СС. К ответственности в суде привлекали лишь тех, чью вину можно было доказать.
Кого уже нашли
- Недавно власти США депортировали 95-летнего Карла Бергера в Германию. Он работал охранником в концлагере Ноенгамме во времена Второй мировой войны.
- В 2020 году в Германии признали виновным Бруно Дея – 93-летнего бывшего охранника нацистского лагеря. Его обвинили в соучастии массовых убийств в лагере смерти Штуттгоф.
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