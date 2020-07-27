В оккупированном Крыму после трех дней поисков нашли мертвым 3-летнего сына политзаключенного Муссу Сулейманова. Нашли тело мальчика в выгребной яме, а оккупанты уже успели заявить, что причина гибели – утопление.

Признаков насильственной смерти на теле Мусы Сулейманова не выявили, пишет так называемое управление "МВД России в Крыму". Об этом сообщает 24 канал.

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Оккупанты утверждают, что причиной гибели мальчика стало именно утопления. При этом сейчас они якобы "устанавливают причины и обстоятельства".

Что об этом говорят крымские татары

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что причины смерти 3-летнего Мусы и само место его гибели вызывают большие вопросы.

Он заявил, что Меджлис готов содействовать в привлечении необходимых специалистов и юристов с целью установления объективных причин и обстоятельств.

В то же время крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев в своих оценках трагедии более радикальный. Он заявил, что не верит "официальной версии" оккупантов и предположил, что мальчика убили.

Для чего? С целью давления на его отца, которого оккупанты обвиняют в "терроризме". Насколько я знаю, он отказывается свидетельствовать против себя и других крымчан. Я бы хотел услышать, что скажут его адвокаты о давлении, пытках и требованиях ФСБ от нашего политзаключенного,

– отметил журналист.

Гибель Мусы Сулейманова: коротко