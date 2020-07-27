Гибель Мусы Сулейманова: оккупанты заявили "официальную причину" трагедии
В оккупированном Крыму после трех дней поисков нашли мертвым 3-летнего сына политзаключенного Муссу Сулейманова. Нашли тело мальчика в выгребной яме, а оккупанты уже успели заявить, что причина гибели – утопление.
Признаков насильственной смерти на теле Мусы Сулейманова не выявили, пишет так называемое управление "МВД России в Крыму". Об этом сообщает 24 канал.
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Оккупанты утверждают, что причиной гибели мальчика стало именно утопления. При этом сейчас они якобы "устанавливают причины и обстоятельства".
Что об этом говорят крымские татары
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что причины смерти 3-летнего Мусы и само место его гибели вызывают большие вопросы.
Он заявил, что Меджлис готов содействовать в привлечении необходимых специалистов и юристов с целью установления объективных причин и обстоятельств.
В то же время крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев в своих оценках трагедии более радикальный. Он заявил, что не верит "официальной версии" оккупантов и предположил, что мальчика убили.
Для чего? С целью давления на его отца, которого оккупанты обвиняют в "терроризме". Насколько я знаю, он отказывается свидетельствовать против себя и других крымчан. Я бы хотел услышать, что скажут его адвокаты о давлении, пытках и требованиях ФСБ от нашего политзаключенного,
– отметил журналист.
Гибель Мусы Сулейманова: коротко
- Муса Сулейманов – это 3-летний сын Руслана Сулейманова, общественного журналиста, которого оккупанты обвиняют в "терроризме". Это традиционные обвинения в адрес крымских татар после оккупации Крыма.
- Мальчик бесследно исчез 24 июля. Он играл во дворе, а его мать отошла буквально на несколько минут. После сообщения об исчезновении мальчика крымские татары на помощь съехались со всего полуострова.
- Поиски продолжались в течение трех дней и двух ночей. Водолазы несколько раз проверили озеро вблизи села Строгановки, волонтеры даже скосили камыш. На третий день тело мальчика нашли в выгребной яме, которую добровольцы проверяли с самого начала поисков.