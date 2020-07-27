Загибель Муси Сулейманова: окупанти заявили "офіційну причину" трагедії
В окупованому Криму після трьох днів пошуків знайшли мертвим 3-річного сина політв'язня Мусу Сулейманова. Знайшли тіло хлопчика у вигрібній ямі, а окупанти вже встигли заявити, що причина загибелі – утоплення.
Ознак насильницької смерті на тілі Муси Сулейманова не виявили, пише так зване управління "МВС Росії в Криму". Про це повідомляє 24 канал.
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Окупанти запевняють, що причиною загибелі хлопчика є саме втоплення. При цьому зараз вони буцімто "встановлюють причини й обставини".
Що про це кажуть кримські татари
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, що причини смерті 3-річного Муси й саме місце його загибелі викликають великі питання.
Він заявив, що Меджліс готовий сприяти в залученні необхідних фахівців і юристів з метою встановлення об'єктивних причин і обставин.
Водночас кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв у своїх оцінках трагедії більш радикальний. Він заявив, що не вірить "офіційній версії" окупантів і припустив, що хлопчика вбили.
Для чого? З метою тиску на його батька, якого окупанти звинувачують у "тероризмі". Наскільки я знаю, він відмовляється свідчити проти себе й інших кримців. Я б хотів почути, що скажуть його адвокати про тиск, катування й вимоги ФСБ від нашого політв'язня,
– наголосив журналіст.
Загибель Муси Сулейманова: коротко
- Муса Сулейманов – це 3-річний син Руслана Сулейманова, громадського журналіста, якого окупанти звинувачують у "тероризмі". Це традиційні звинувачення на адресу кримських татар після окупації Криму.
- Хлопчик безслідно зник 24 липня. Він грався у дворі, а його матір відійшла буквально на кілька хвилин. Після повідомлення про зникнення хлопчика кримські татари на допомогу з'їхалися з усього півострова.
- Пошуки тривали впродовж трьох днів і двох ночей. Водолази кілька разів перевірили озеро поблизу села Строганівки, волонтери навіть скосили очерет. На третій день тіло хлопчика знайшли у вигрібній ямі, яку добровольці перевіряли чи не найпершою після початку пошуків.