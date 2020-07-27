В окупованому Криму після трьох днів пошуків знайшли мертвим 3-річного сина політв'язня Мусу Сулейманова. Знайшли тіло хлопчика у вигрібній ямі, а окупанти вже встигли заявити, що причина загибелі – утоплення.

Ознак насильницької смерті на тілі Муси Сулейманова не виявили, пише так зване управління "МВС Росії в Криму". Про це повідомляє 24 канал.

Важливо У Криму знайшли мертвим 3-річного сина політв'язня Сулейманова: дитину шукали 3 дні

Окупанти запевняють, що причиною загибелі хлопчика є саме втоплення. При цьому зараз вони буцімто "встановлюють причини й обставини".

Що про це кажуть кримські татари

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, що причини смерті 3-річного Муси й саме місце його загибелі викликають великі питання.

Він заявив, що Меджліс готовий сприяти в залученні необхідних фахівців і юристів з метою встановлення об'єктивних причин і обставин.

Водночас кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв у своїх оцінках трагедії більш радикальний. Він заявив, що не вірить "офіційній версії" окупантів і припустив, що хлопчика вбили.

Для чого? З метою тиску на його батька, якого окупанти звинувачують у "тероризмі". Наскільки я знаю, він відмовляється свідчити проти себе й інших кримців. Я б хотів почути, що скажуть його адвокати про тиск, катування й вимоги ФСБ від нашого політв'язня,

– наголосив журналіст.

Загибель Муси Сулейманова: коротко