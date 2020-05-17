Годовщина Большого террора: в МИД призвали положить конец российским репрессиям в Украине

В Министерстве иностранных дел Украины почтили память жертв Большого террора. В ведомстве также напомнили, что Россия шестой год устраивает на оккупированных территориях Украины массовые и системные репрессии.

Годовщина Большого террора

В МИД призвали международное сообщество принять все меры, чтобы положить конец возмутительным действиям России. Об этом говорится на сайте ведомства.

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Отмечается, что вся правда о преступлениях советского режима открылась украинцам только после обретения независимости Украины.

Впереди еще долгий путь осознания всей правды об этих преступлениях не только украинцами, но и международным сообществом. И говорится, к сожалению, не только о прошлом. Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю и политические репрессии,

- отметили в МИД.

Как Россия нарушает права людей в анексованому Крыму

В Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека , украинской и крымскотатарской национальной общины.

, украинской и крымскотатарской национальной общины. Продолжаются убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания.

Сейчас более ста украинских граждан удерживаются по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами, напомнили в ведомстве.

Еще ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса, где расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали обыденным явлением,

– констатировали в МИД.

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