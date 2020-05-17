Годовщина Большого террора: в МИД призвали положить конец российским репрессиям в Украине
В Министерстве иностранных дел Украины почтили память жертв Большого террора. В ведомстве также напомнили, что Россия шестой год устраивает на оккупированных территориях Украины массовые и системные репрессии.
Годовщина Большого террора
В МИД призвали международное сообщество принять все меры, чтобы положить конец возмутительным действиям России. Об этом говорится на сайте ведомства.
Важно В Украине жизни граждан – приоритет: Зеленский почтил память жертв политических репрессий
Отмечается, что вся правда о преступлениях советского режима открылась украинцам только после обретения независимости Украины.
Впереди еще долгий путь осознания всей правды об этих преступлениях не только украинцами, но и международным сообществом. И говорится, к сожалению, не только о прошлом. Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю и политические репрессии,
- отметили в МИД.
Как Россия нарушает права людей в анексованому Крыму
- В Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинской и крымскотатарской национальной общины.
- Продолжаются убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания.
- Сейчас более ста украинских граждан удерживаются по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами, напомнили в ведомстве.
Еще ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса, где расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали обыденным явлением,
– констатировали в МИД.
Актуально Что надо знать о массовых политических репрессиях
Что известно о Дне памяти жертв политических репрессий
- День памяти жертв политических репрессий отмечается согласно указу президента от 21 мая 2007 года ежегодно в третье воскресенье мая. В этот день украинцы вспоминают ужасы прошлого и чтут память замученных Советской властью людей.
- Еще одна цель этого дня – привлечь внимание общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.