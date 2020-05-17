Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Годовщина Большого террора: в МИД призвали положить конец российским репрессиям в Украине

- Читати новину українською
В МИД призвали положить конец российским репрессиям в Украине
В МИД призвали положить конец российским репрессиям в Украине / armyinform

В Министерстве иностранных дел Украины почтили память жертв Большого террора. В ведомстве также напомнили, что Россия шестой год устраивает на оккупированных территориях Украины массовые и системные репрессии.

Годовщина Большого террора

В МИД призвали международное сообщество принять все меры, чтобы положить конец возмутительным действиям России. Об этом говорится на сайте ведомства.

Важно В Украине жизни граждан – приоритет: Зеленский почтил память жертв политических репрессий

Отмечается, что вся правда о преступлениях советского режима открылась украинцам только после обретения независимости Украины.

Впереди еще долгий путь осознания всей правды об этих преступлениях не только украинцами, но и международным сообществом. И говорится, к сожалению, не только о прошлом. Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю и политические репрессии,
- отметили в МИД.

Как Россия нарушает права людей в анексованому Крыму

  • В Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинской и крымскотатарской национальной общины.
  • Продолжаются убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания.
  • Сейчас более ста украинских граждан удерживаются по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами, напомнили в ведомстве.

Еще ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса, где расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали обыденным явлением,
– констатировали в МИД.

Актуально Что надо знать о массовых политических репрессиях

Что известно о Дне памяти жертв политических репрессий

  • День памяти жертв политических репрессий отмечается согласно указу президента от 21 мая 2007 года ежегодно в третье воскресенье мая. В этот день украинцы вспоминают ужасы прошлого и чтут память замученных Советской властью людей.
  • Еще одна цель этого дня – привлечь внимание общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Арест Похищение Пытки Жертвы История СССР
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Простой рецепт счастья: как побороть стресс и не навредить сердцу
сегодня , 12:00 Простой рецепт счастья: как побороть стресс и не навредить сердцу
Наталія Кадя
Выходите из карантинной спячки: как вернуться к нормальной жизни
16 мая , 22:00 Выходите из карантинной спячки: как вернуться к нормальной жизни
Ілля Кенігштейн
Секс в Старом Киеве: как жили бордели более 100 лет назад
16 мая , 20:42 Секс в Старом Киеве: как жили бордели более 100 лет назад
Євгенія Мазур