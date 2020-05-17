Роковини Великого терору: у МЗС закликали покласти край російським репресіям в Україні

У Міністерство закордонних справ України вшанували пам'ять жертв Великого терору. У відомстві також нагадали, що Росія шостий рік влаштовує на окупованих територіях України масові та системні репресії.

Роковини Великого терору

У МЗС закликали міжнародну спільноту вжити усіх заходів, щоб покласти край обурливим діям Росії. Про це мовиться на сайті відомства.

Важливо В Україні життя громадян – пріоритет: Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій

Зазначається, що вся правда про злочини радянського режиму відкрилася українцям лише після здобуття незалежності України.

Попереду ще довгий шлях усвідомлення усієї правди про ці злочини не лише українцями, а й міжнародною спільнотою. І мовиться, на жаль, не лише про минуле. Російська агресія проти України повернула на нашу землю і політичні репресії,

– наголосили у МЗС.

Як Росія порушує права людей в анексованому Криму

У Криму вже шостий рік поспіль масово порушуються права людини , української та кримськотатарської національної спільноти.

, української та кримськотатарської національної спільноти. Продовжуються убивства, викрадення активістів, сфабриковані судові процеси, незаконні ув'язнення, безпідставні арешти та обшуки, залякування.

Наразі понад сто українських громадян утримуються за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму, більшість з них є кримськими татарами, нагадали у відомстві.

Ще жахливішою є ситуація в окупованих районах Донбасу, де розстріли й убивства українських військовополонених та місцевих патріотів, викрадення людей, катування й приниження стали повсякденним явищем,

– констатували в МЗС.

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