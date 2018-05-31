Голодают ради свободы: украинские политзаключенные голодовкой добиваются своего освобождения

Все больше украинских политзаключенных идут на отчаянный шаг, чтобы добиться справедливости. Всего в кремлевских тюрьмах находятся десятки незаконно осужденных украинцев.

В четверг, 31 мая, голодовку объявил крымский активист Александр Кольченко, которого приговорили к 10-ти годам тюрьмы якобы за терроризм. Он требует освободить из-под стражи Олега Сенцова. Украинский режиссер отказался от еды еще 14 мая, чтобы добиться освобождения из российских тюрем всех украинских пленников. Стало известно, что состояние Сенцова ухудшилось, он сильно похудел и начал терять зубы.

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Ранее в знак солидарности с Сенцовим голодовку объявил заключенный в России украинский солдат Александр Шумков, которого арестовали за участие в "Правом секторе". Он голодает уже 8 дней. К акции присоединился и российский активист Станислав Зимовец – он попал за решетку за нападение на полицейского на митинге "Он вам не Димон". Без еды он – четвертый день.

А вот 74-й день в знак протеста против сфабрикованного дела голодает украинский активист Владимир Балух. Его упрятали за решетку якобы за хранение боеприпасов.

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И освобождать украинских политзаключенных в России не спешат. Москва не согласилась на обмен 23 осужденных россиян на украинских пленных. Этот вопрос обсуждали накануне во время переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

Всего в тюрьмах России и аннексированного Крыма незаконно удерживают 64-ех украинских политзаключенных. В основном они отбывают наказание по надуманным обвинениям в ужасных условиях с клопами, крысами и едой, непригодной к употреблению. Так арестованных пытаются сломать психологически.