Правоохранители в Гонконге изъяли рекордное количество контрабандного кокаина. По данным полицейских, в 500 "кирпичикам" было 700 килограммов кокаина.

Общая стоимость такого "добра" составляет примерно 120 миллионов долларов. Находку уже назвали самой большой контрабандой на территории Гонконга за почти десятилетие.

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Полиция Гонконга заявила, что огромная партия контрабанды попала в город на скоростных катерах. Власти заявили, что закрытие границ для международных путешествий во время пандемии коронавируса заставило контрабандистов делать более рискованные массовые перевозки.

Как полиция обнаружила контрабанду

Правоохранители 2 апреля перехватили мужчину с тележкой в ​​промышленном районе Фо Тан. Оказалось, что он перевозил 150 "кирпичиков" кокаина в картонных коробках. Позже в том же районе было найдено еще 492 "кирпича" кокаина. В результате полиция арестовала двух мужчин в возрасте 19 и 25 лет.

Мы считаем, что (наркотики – 24 канал) были транспортированы большими рейсами в воды вблизи Гонконга из района их источника в Южной Америке, а затем незаконно переправлены на скоростных катерах,

– заявил старший начальник полиции.

Когда правоохранители нашли контрабанду, "кирпичики" кокаина были еще мокрыми.

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Ранее предыдущий рекорд изъятия кокаина в Гонконге составлял 649 килограммов. Произошло это еще в 2012 году на местной таможне.