Google сотрудничал с Минобороны США и пытался это скрыть
Компания Google в рамках одного из своих проектов сотрудничала с Пентагоном.
Как пишет издание The Intercept, речь идет о проекте Maven Project.
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По данным источника издания, на этом проекте Google намеревался заработать 15 миллионов долларов за первые полтора года работы с перспективой значительного роста доходов.
Один из ведущих экспертов Google заявил, что компания тайно создает для Пентагона оружие и технологии на основе искусственного интеллекта.
Я даже не представляю, что начнется, если СМИ узнают о том, что Google тайно создает для Пентагона оружие и технологии на основе искусственного интеллекта,
– цитирует издание одного из ведущих ученых Google Cloud Фей-Фей Ли.
В конце мая разгорелся скандал из-за того, что корпорацию обвинили в шпионаже.