Российские террористы похитили Саксаганских из их дома. Впоследствии тела супругов нашли расстрелянными.
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В Херсонской области россияне расстреляли супругов
Как стало известно, 15 сентября из своего дома в селе Малые Копани вражеские солдаты забрали молодых супругов Валерия и Анастасию Саксаганских.
К сожалению, их безжалостно убили. Сиротой осталась их двухлетняя дочь Маргарита,
– отметили в Центре журналистских расследований.
Знакомые и родные супругов отметили, что Анастасия была солнышком, всегда улыбчивая и жизнерадостная. Также стало известно, что супруги отказывались от сотрудничества с российскими террористами и не желали получать вражеские паспорта. Поэтому из-за этого Анастасию и Валерия расстреляли.
Отмечается, что тело Анастасии на следующий день после похищения нашли возле трассы, а тело Валерия обнаружили в посадке.
Супруги, которых убили оккупанты / Фото из соцсетей
Оккупанты убивают невинных украинцев
- В освобожденной Херсонской области продолжают выявлять преступления России. Ранее прокуроры нашли тела супругов фермеров, погибших во время оккупации. По предварительным данным, в августе 2022 года во время оккупации поселка Архангельск оккупанты убили местных супругов фермеров в их собственном погребе на территории домовладения.
- Напомним, что ранее российская ракета убила в Кривом Роге супругов и маленького ребенка. Из семьи выжил только один ребенок, который теперь остался сиротой.
- Также российские террористы убили Светлану и Сергея Ланевичей из Высокополья в Херсонской области. Они расстреляли супругов в их собственном дворе.