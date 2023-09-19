Російські терористи викрали Саксаганських з їхнього будинку. Згодом тіла подружжя знайшли розстріляними.
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На Херсонщині росіяни розстріляли подружжя
Як стало відомо, 15 вересня зі своєї домівки в селі Малі Копані ворожі солдати забрали молоде подружжя Валерія та Анастасію Саксаганських.
На жаль, їх безжалісно вбили. Сиротою залишилась їхня дворічна донечка Маргарита,
– зазначили у Центрі журналістських розслідувань.
Знайомі та рідні подружжя зауважили, що Анастасія була сонечком, завжди усміхнена та життєрадісна. Також стало відомо, що подружжя відмовлялося від співпраці з російськими терористами та не бажали отримувати ворожі паспорти. Тому через це Анастасію та Валерія розстріляли.
Зазначається, що тіло Анастасії наступного дня після викрадення знайшли біля траси, а тіло Валерія виявили у посадці.
Подружжя, яке вбили окупанти / Фото із соцмереж
Окупанти вбивають невинних українців
- На звільненій Херсонщині продовжують виявляти злочини Росії. Раніше прокурори знайшли тіла подружжя фермерів, які загинули під час окупації. За попередніми даними, у серпні 2022 року під час окупації селища Архангельськ окупанти вбили місцеве подружжя фермерів у їх власному погребі на території домоволодіння.
- Нагадаємо, що раніше російська ракета вбила у Кривому Розі подружжя та маленьку дитину. Із сім'ї вижила лише одна дитина, яка тепер залишилась сиротою.
- Також російські терористи вбили Світлану та Сергія Ланевичів з Високопілля на Херсонщині. Вони розстріляли подружжя у його власному дворі.