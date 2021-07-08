Это произошло в понедельник, 6 июля, на парковке ТРЦ "Оазис". Соответствующие кадры очевидцы обнародовали в соцсетях. Что именно вызвало возгорание – пока неизвестно.
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На видео видно, что электрокар красного цвета сгорел почти весь, вокруг много дыма. Тушить пожар помогали водители и работники торгово-развлекательного центра, расположенного неподалеку. Они использовали порошковые огнетушители.
В Хмельницком сгорел электрокар: смотрите видео из соцсетей
Пользователи сети предположили в комментариях, что к этому мог привести перегрев батареи. В то же время отметили, что все же пожаров с автомобилями на газе или бензине было значительно больше.
В Хмельницком загорелся электрокар / Фото НГП
Пожар произошел на улице Степана Бандеры / Фото НГП
Электрокары Nissan Leaf: что о них известно
Источник: "Википедия"
- Nissan Leaf выпускается в Японии с 2010 года. Стоит отметить, что это – первый современный электромобиль массового производства.
- Именно этому электрическому автомобилю в 2017 – 2021 годах больше всего отдавали предпочтение украинцы. Они приобрели более 11 тысяч таких машин.