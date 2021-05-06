Иран опубликовал видео со взрывом американского Капитолия. Соответствующие кадры фейковые, их показали в эфире государственного телевидения перед речью лидера Ирана Аятоллы Али Хаманеи.

В соответственной речи он восхвалял одно из подразделений страны. Сначала в видео демонстрировали военных Корпуса стражей исламской революции и запуск ракеты, вскоре после них – взрыв Капитолия.

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Что сказал лидер Ирана

"Американцы годами были глубоко опечалены тем влиянием, которое имеет Исламская Республика. Поэтому они рассердились на генерала Сулеймани и сдали его мученической смерти", – сказал Хаменеи.

Говорилось об иранском генерале Касеме Сулеймани, которого убили в Багдаде в январе 2020 года во время атаки беспилотников США.

Отреагировали ли на видео в США

На фальшивые кадры ответил сенатор США от штата Пенсильвания Пэт Туми, а также на другое видео, на котором министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран никогда не достигнет консенсуса по США.

"Сейчас Иран обнародует фальшивое видео, на котором подорвал наш Капитолий. Приоритетом администратора Байдена должно стать обеспечение того, чтобы Иран не мог осуществить такую ​​атаку", – отметил он.

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Что известно об убийстве Сулеймани