Іран показав пропагандистське відео, в якому вибухає Капітолій
Іран опублікував відео з вибухом американського Капітолія. Відповідні кадри фейкові, їх показали в ефірі державного телебачення перед промовою лідера Ірану Аятолли Алі Хаманеї.
Джерело:New York Post
У відповідній промові він вихваляв один з підрозділів країни. Спочатку у відео демонстрували військових Корпусу вартових ісламської революції й запуск ракети, згодом після них – вибух Капітолія.
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Що сказав лідер Ірану
"Американці роками були глибоко засмучені тим впливом, яке має Ісламська Республіка. Тому вони розсердилися на генерала Сулеймані і здали його мученицькій смерті", – сказав Хаменеї.
Мовилося про іранського генерала Касема Сулеймані, якого вбили в Багдаді у січні 2020 року під час атаки безпілотників США.
Чи відреагували на відео у США
На фальшиві кадри відповів сенатор США від штату Пенсільванія Пет Тумі, а також на інше відео, на якому міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Тегеран ніколи не досягне консенсусу з США
"Зараз Іран оприлюднює фальшиве відео, на якому підірвав наш Капітолій. Пріоритетом адміністратора Байдена має стати забезпечення того, щоб Іран не міг здійснити таку атаку", – зазначив він.
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Що відомо про вбивство Сулеймані
- Касем Сулеймані був командувачем спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. Про постать Сулеймані навіть знімали фільми, йому також присвячували нагороди та спортивні досягнення.
- За наказом експрезидента США Дональда Трампа 3 січня 2020 року під час бомбардування в Іраку американські військові вбили Сулеймані.
- Трамп назвав це перемогою у війні з Іраном, а для Ірану втрата сягнула національного масштабу.
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