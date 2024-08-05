Дочь Ирины Фарион также отметила, что подозреваемый в убийстве ее матери ведет себя слишком самоуверенно и не чувствует вины за свое преступление.

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О чем бы дочь Фарион поговорила с родителями подозреваемого

София Особа подчеркнула, что, вероятно, она должна была бы сказать родителям подозреваемого в убийстве ее матери, что они воспитали убийцу. Но, по мнению дочери языковеда, родители парня и сами понимают, кого воспитали.

Если бы я их увидела, я бы не подошла. Мне было основное – поговорить с ним, чтобы потом иметь, что сказать своим детям,

– отметила дочь профессора.

Она также рассказала, что хотела увидеть человека, который убил ее маму. В то же время, по словам Софии, она почувствовала, что подозреваемый не имеет чувства никакой вины и чувствует себя самоуверенно.

"Человек, который может подойти вплотную и в кого-то выстрелить – это не человек, и даже не животное. Это существо, которое убило Ирину Фарион, которая боролась за язык, потому что язык – это оружие", – сказала дочь убитой языковеда.

София Особа также рассказала, что увидела в глазах подозреваемого Вячеслава Зинченко пустоту. Также она отметила, что случай в суде, когда парень показал ей язык, только открыло его "истинное лицо".

Мы будем требовать высшую меру наказания, пожизненно,

– рассказала дочь Фарион.

Кроме того, женщина уточнила, что доверяет государству как стороне обвинения в отношении убийства ее мамы.

К слову, София Особа также рассказала о странные предчувствия перед гибелью ее мамы. Дочь Ирины Фарион рассказала, что ее мама перед смертью звонила ей и спрашивала, закрыла ли она окна и двери, или она с детьми дома. В то же время сама Фарион не высказывала прямых опасений и не рассказывала о получении каких-либо угроз.