Российские оккупанты продолжают бомбить мирные украинские города и обстреливать гражданскую инфраструктуру и дома реактивной артиллерией. Иногда это приводит к трагическим последствиям, за которые всем оккупантам придется отвечать.

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Гибель семьи в Ирпене

Изуверы в российской военной форме произвели обстрел людей, которых пытались эвакуировать из Ирпеня. В результате погибли 8 человек.

Одна из мин орков убила целую семью: папу, маму и двоих детей. Они хотели покинуть город, который обстреливают оккупанты, но так и не успели убежать от войны.

Из-за обстрела оккупантов в Ирпене погибла целая семья / Фото из телеграма Антона Геращенко

Папа, мама и двое детей не успели покинуть город / Фото из телеграма Антона Геращенко

Российские оккупанты провалили все свои военные планы, поэтому пытаются нанести как можно больше вреда гражданскому населению. Когда же им удается не пополнить ряды тысяч уничтоженных врагов после встречи с украинскими защитниками и попасть в плен, они рассказывают, что "заблудились", "не знали, куда идут" и "не совершили ни одного выстрела".

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