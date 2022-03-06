Російські окупанти продовжують бомбардувати мирні українські міста та обстрілювати цивільну інфраструктуру та будинки реактивною артилерією. Подекуди це призводить до трагічних наслідків, за які всім окупантам доведеться відповідати.

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Загибель сім'ї в Ірпіні

Нелюди в російській військовій формі здійснили обстріл людей, яких намагалися евакуювати з Ірпеня. Внаслідок цього загинуло 8 людей.

Одна з мін орків вбила цілу сім'ю: тата, маму та двох дітей. Вони хотіли покинути місто, яке обстрілюють окупанти, але так і не встигли втекти від війни.

Через обстріл окупантів в Ірпені загинула ціла сім'я / Фото з телеграму Антона Геращенка

Тато, мама та двоє дітей не встигли покинути місто / Фото з телеграму Антона Геращенка

Російські окупанти провалили усі своє військові плани, тому намагаються завдати якомога більше шкоди цивільному населенню. Коли ж їм вдається не поповнити ряди тисяч знищених ворогів після зустрічі з українськими захисниками та потрапити у полон, то вони розповідають, що "заблукали", "не знали, куди йдуть" та "не здійснили жодного пострілу".

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