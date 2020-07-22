В Украине почти 100 тысяч детей живут и учатся в интернатах. А 6 тысяч несовершеннолетних ожидают усыновления уже сегодня. Мы собрали истории нескольких детей, которые ждут свою семью.

Чтобы узнать больше об усыновлении, опеке или создании ДДСТ звоните по телефону горячей линии 0 800 300 484 или посетите сайт благотворительного фонда "Родные" ridni.org.ua.

Дети из проекта "Родные" Эти дети ждут усыновления

О детях

Лилия и Катя

Девушка с невероятно искренней улыбкой. Екатерина любит рисовать, заниматься спортом, особенно баскетболом.

Мечтает попасть в сборную Украины по баскетболу и представлять ее на международных соревнованиях. Также Екатерина хочет стать учителем физкультуры, чтобы навсегда связать жизнь со спортом.

А еще у Кати есть большая мечта – вместе со своей сестрой Лилией найти любящую семью, где всегда будут царить тепло и уют.

Люблю спорт, хочу стать учителем физкультуры, как мой брат. Хорошо рисую. Я мечтаю играть в баскетбол за национальную женскую сборную. Я хочу большой дом, чтобы у меня были дети и муж, который будет красивым и добрым. Будет меня поддерживать.

Год рождения: 2005

Код анкеты: 0082609



Катя, 15 лет

Лилия – веселая и красивая девочка. Обожает петь и танцевать, декламировать стихи и рисовать. Девочка, когда вырастет, хочет стать визажистом или парикмахером.

Но больше всего Лиля мечтает попасть к любящей семье, где ее будут ценить и оберегать.

Я мечтаю стать визажистом и всех рисовать. Здесь (в детском доме – ред.) я играю с девушками или с парнями в "лови", "морзико", "прятки". Я люблю математику, петь, рисовать. Когда я вырасту, то хочу, чтобы у меня были мальчик и девочка. Я бы их учила плавать, рассказывать стихи, ходить в школу, писать.

Год рождения: 2010

Код анкеты: 0309178



Лилия, 10 лет

Михаил

У Михаила есть мечта – стать актером и сниматься в фильмах. Больше всего ему нравится жанр комедия.

Парень не боится никакой работы, поэтому уверен: если не получится с кино, то точно станет экологом и будет заботиться об окружающей среде. А сейчас Михаил очень хочет, чтобы позаботились о нем. Парень мечтает попасть в прекрасную семью и проводить все свободное время с родителями.

Люблю заниматься спортом и выступать на сцене. Мечтаю сняться в кино, в какой-то комедии. Хочу стать либо администратором ресторана, либо отеля. А если не получится – то экологом. Родные – это люди, которым ты можешь доверить свои тайны, люди, с которыми ты чувствуешь себя самим собой. Я хочу, чтобы у меня была счастливая семья, где бы не было ссор. У нас была традиция каждое воскресенье жарить шашлыки, а зимой ездить на какой-то курорт кататься на лыжах.

Год рождения: 2002

Код анкеты: 0179129



Михаил, 18 лет

Павел

Павел – настоящий спортсмен. Играет в волейбол и в футбол. Без ума от футбольного клуба "Барселона" и Лионеля Месси.

В будущем хочет стать военным, чтобы защищать нашу страну.

А еще Павел хочет найти любящую семью, мать, отца, братьев и сестричек, с которым он бы мог весь день гонять мяч.

Я хочу быть либо футболистом, либо поваром, либо военным. Я люблю играть в футбол. Чаще всего я стою на воротах. Мой любимый игрок – Лионель Месси. Как и он, я бы тоже хотел играть за команду "Барселона" и получить "Золотой мяч". Какой должна быть моя семья? Доброй, искренней, не обязательно богатой, чтобы была дружелюбной и дружной.

Год рождения: 2005

Код анкеты: 0282453



Павел, 15 лет

Станислав

Стас – очень активный мальчик, обожает заниматься спортом, почти все свое свободное время проводит на спортивной площадке, гоняя мяч. Любимая команда Станислава – ФК "Барселона", а игрок – Месси, с которым парень очень хочет познакомиться.

Также Стас любит готовить и мечтает приготовить вкусный ужин для своей любящей семьи. Станислав ждет своих родных.

Я люблю заниматься спортом. Преимущественно – это подтягивание на турниках, порой – играть в футбол. После школы хочу пойти "на боксера" или "на повара". Я хочу быть поваром, потому что у меня получается варить разные блюда. Я готовил супы, картошку... Родной человек для меня – это тот, который всегда поддерживает и любит меня и который всегда может мне в чем-то помочь.

Год рождения: 2008

Код анкеты: 0168517



Стас, 12 лет

Анжелика

Умная, застенчивая девушка, которая в будущем хочет работать дизайнером. Анжелика очень творческая и считает, что именно эта профессия поможет ей проявить креатив и фантазию.

Девушка мечтает о семье, о том, что сможет создать для мамы и папы элегантные костюмы или же интересный предмет быта.

Анжелика ждет родных людей, которые будут ее любить, оберегать и ценить.

Я люблю петь и читать. В будущем я хочу быть дизайнером одежды. Для меня родные – это друзья, это человек, который поддерживает и может дать совет. Свою будущую семью я представляю хорошей, благополучной, мы бы любили друг друга. Я бы хотела жить в городе. Можно во Львове. Чтобы у меня были братики и сестрички, а еще домашние животные.

Год рождения: 2005

Код анкеты: 0250632



Анжелика, 15 лет

Евгения

Евгения очень искренняя и добрая девочка. Увлекается фотографией и в будущем мечтает стать профессиональным фотографом. А еще девушка любит активно проводить время, общаться с друзьями и настойчиво изучает английский язык, чтобы в будущем осуществить свою маленькую мечту – полететь в путешествие со своей любящей семьей.

Год рождения: 2009

Код анкеты: 0234316



Женя, 11 лет

Анастасия

Очень веселая и активная девушка. Она непоседлива и мечтает увидеть весь мир. Ведь верит, что по-настоящему счастливым человека делают не вещи, а ощущения. Поэтому хочет путешествовать со своей будущей семьей, наслаждаться каждым прожитым моментом и коллекционировать воспоминания.

Год рождения: 2010

Код анкеты: 0314525



Настя, 10 лет