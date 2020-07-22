В Україні майже 100 тисяч дітей живуть та навчаються в інтернатах. А 6 тисяч неповнолітніх очікують на всиновлення вже сьогодні. Ми зібрали історії кількох реальних дітей, які чекають на свою родину.

Щоб дізнатися більше про усиновлення, опіку чи створення ДБСТ телефонуйте за номером телефону гарячої лінії 0 800 300 484 або завітайте на сайт благодійного фонду "Рідні" ridni.org.ua .

Діти з проєтку "Рідні" Ці діти чекають на всиновлення

Про дітей

Ліля і Катя

Дівчина з неймовірно щирою усмішкою. Катерина любить малювати, займатись спортом, а особливо баскетболом.

Мріє потрапити в збірну України з баскетболу та представляти її на міжнародних змаганнях. Також Катерина хоче стати вчителем фізкультури, щоб назавжди пов'язати життя з спортом.

А ще Катя має велику мрію – разом з своєю сестрою Лілією знайти люблячу сім'ю, де завжди пануватиме тепло та затишок.

Люблю спорт, хочу стати вчителем фізкультури, як мій брат. Гарно малюю. Я мрію грати в баскетбол за національну жіночу збірну. Я хочу мати великий будинок, щоб в мене були діти і чоловік, який буде красивим і добрим. Буде мене підтримувати.

Рік народження: 2005

Код анкети: 0082609



Катя, 15 років

Лілія – весела та гарна дівчинка.Обожнює співати та танцювати, декламувати вірші та малювати. Дівчинка, коли виросте, хоче стати візажистом або ж перукарем.

Але найбільше Ліля мріє потрапити до люблячої сім'ї, де її будуть цінувати та оберігати.

Я мрію стати візажистом і всіх малювати. Тут (у дитячому будинку – ред.) я граю з дівчатами або з хлопцями в "лови", "морзіко", "хованки". Я люблю математику, співати, малювати. Коли я виросту, то хочу, щоб в мене були хлопчик і дівчинка. Я б їх вчила плавати. розказувати вірші, ходити до школи, писати.

Рік народження: 2010

Код анкети: 0309178



Лілія, 10 років

Михайло

Михайло має мрію – стати актором і зніматись у фільмах. Найбільше йому подобається жанр комедія.

Хлопець не боїться жодної роботи тому впевнений, якщо не вийде з кіно, то точно стане екологом і буде дбати про навколишнє середовище. А зараз Михайло дуже хоче, щоб подбали про нього. Хлопець мріє потрапити у чудову сім'ю і проводити весь вільний час з батьками.

Люблю займатися спортом і виступати на сцені. Мрію знятися в кіно, в якійсь комедії. Хочу стати або адміністратором ресторану, або готелю. А якщо не вийде – то екологом. Рідні – це люди, яким ти можеш довірити свої таємниці, люди, з якими ти почуваєшся самим собою. Я хочу, щоб у мене була щаслива сім'я, де би не було сварок. У нас була традиція щонеділі смажити шашлики, а взимку їздити на якийсь курорт кататися на лижах.

Рік народження: 2002

Код анкети: 0179129



Михайло, 18 років

Павло

Павло – справжній спортсмен. Грає у волейбол та у футбол. Шаленіє від футбольного клубу "Барселона" та від Ліонеля Мессі.

У майбутньому хоче стати військовим, щоб захищати нашу країну.

А ще Павло хоче мати люблячу сім'ю, матір, батька, братів та сестричок, з яким він би міг весь день ганяти м'яча.

Я хочу бути або футболістом, або кухарем, або військовим. Я люблю грати у футбол. Найчастіше я стою на воротах. Мій улюблений гравець – Ліонель Мессі. Як і він я б теж хотів грати за команду "Барселона" і здобути "Золотий м'яч" Якою має бути моя родина? Добра, щира, не обов'язково багата, щоб була доброзичлива і дружня.

Рік народження: 2005

Код анкети: 0282453



Павло, 15 років

Станіслав

Стас – дуже активний хлопчик, обожнює займатися спортом, майже весь свій вільний час проводить на спортивному майданчику ганяючи м'яч. Улюблена команда Станіслава – ФК "Барселона", а гравець – Мессі, з яким хлопець дуже хоче познайомитись.

Також Стас любить готувати і має велику мрію, приготувати смачну вечерю для своєї люблячої сім'ї. Станіслав чекає на своїх рідних.

Я люблю займатися спорто. Переважно – це підтягування на турніках, деколи – грати у футбол. Після школи хочу піти "на боксера" або "на кухаря". Я хочу бути кухарем, бо в мене виходить варити різні страви. Я готував супи, картоплю… Рідна людина для мене – це та, яка завжди підтримує і любить мене і яка завжди може мені в чомусь допомогти.

Рік народження: 2008

Код анкети: 0168517



Стас, 12 років

Анжеліка

Розумна, сором'язлива дівчина, яка в майбутньому хоче працювати дизайнером. Анжеліка дуже творча і вважає, що саме ця професія допоможе їй проявити креатив та фантазію.

Дівчина мріє про сім'ю, про те, що зможе створити для мами і тата елегантні костюми або ж цікавий предмет побуту.

Анжеліка чекає на рідних людей, які її любитимуть, оберігатимуть та цінуватимуть.

Я люблю співати і читати. В майбутньому я хочу бути дизайнером одягу. Для мене рідні – це друзі, це людина, яка підтримує і може дати пораду. Свою майбутню сім'ю я уявляю хорошою, благополучною, ми би любили одне одного. Я би хотіла жити в місті. Можна у Львові. Щоб в мене були братики і сестрички, а ще домашні тварини.

Рік народження: 2005

Код анкети: 0250632



Анжеліка, 15 років

Євгенія

Євгенія дуже щира і добра дівчинка. Захоплюється фотографією і в майбутньому мріє стати професійним фотографом. А ще дівчина любить активно проводити час, спілкуватися з друзями та наполегливо вивчає англійську мову, щоб в майбутньому здійснити свою маленьку мрію – полетіти в подорож з своєю люблячою сім’єю.

Рік народження: 2009

Код анкети: 0234316



Женя, 11 років

Анастасія

Дуже весела та активна дівчина. Вона непосидюча і мріє побачити весь світ. Адже вірить,що по-справжньому щасливою людину роблять не речі, а відчуття. Тому хоче подорожувати з своєю майбутньою родиною, насолоджуватись кожним прожитим моментом та колекціонувати спогади.

Рік народження: 2010

Код анкети: 0314525



Настя, 10 років