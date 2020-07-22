Історії дітей, які чекають на всиновлення
В Україні майже 100 тисяч дітей живуть та навчаються в інтернатах. А 6 тисяч неповнолітніх очікують на всиновлення вже сьогодні. Ми зібрали історії кількох реальних дітей, які чекають на свою родину.
Діти з проєтку "Рідні" Ці діти чекають на всиновлення
Про дітей
Ліля і Катя
Дівчина з неймовірно щирою усмішкою. Катерина любить малювати, займатись спортом, а особливо баскетболом.
Мріє потрапити в збірну України з баскетболу та представляти її на міжнародних змаганнях. Також Катерина хоче стати вчителем фізкультури, щоб назавжди пов'язати життя з спортом.
А ще Катя має велику мрію – разом з своєю сестрою Лілією знайти люблячу сім'ю, де завжди пануватиме тепло та затишок.
Люблю спорт, хочу стати вчителем фізкультури, як мій брат. Гарно малюю. Я мрію грати в баскетбол за національну жіночу збірну. Я хочу мати великий будинок, щоб в мене були діти і чоловік, який буде красивим і добрим. Буде мене підтримувати.
Катя, 15 років
Лілія – весела та гарна дівчинка.Обожнює співати та танцювати, декламувати вірші та малювати. Дівчинка, коли виросте, хоче стати візажистом або ж перукарем.
Але найбільше Ліля мріє потрапити до люблячої сім'ї, де її будуть цінувати та оберігати.
Я мрію стати візажистом і всіх малювати. Тут (у дитячому будинку – ред.) я граю з дівчатами або з хлопцями в "лови", "морзіко", "хованки". Я люблю математику, співати, малювати. Коли я виросту, то хочу, щоб в мене були хлопчик і дівчинка. Я б їх вчила плавати. розказувати вірші, ходити до школи, писати.
Лілія, 10 років
Михайло
Михайло має мрію – стати актором і зніматись у фільмах. Найбільше йому подобається жанр комедія.
Хлопець не боїться жодної роботи тому впевнений, якщо не вийде з кіно, то точно стане екологом і буде дбати про навколишнє середовище. А зараз Михайло дуже хоче, щоб подбали про нього. Хлопець мріє потрапити у чудову сім'ю і проводити весь вільний час з батьками.
Люблю займатися спортом і виступати на сцені. Мрію знятися в кіно, в якійсь комедії. Хочу стати або адміністратором ресторану, або готелю. А якщо не вийде – то екологом. Рідні – це люди, яким ти можеш довірити свої таємниці, люди, з якими ти почуваєшся самим собою. Я хочу, щоб у мене була щаслива сім'я, де би не було сварок. У нас була традиція щонеділі смажити шашлики, а взимку їздити на якийсь курорт кататися на лижах.
Михайло, 18 років
Павло
Павло – справжній спортсмен. Грає у волейбол та у футбол. Шаленіє від футбольного клубу "Барселона" та від Ліонеля Мессі.
У майбутньому хоче стати військовим, щоб захищати нашу країну.
А ще Павло хоче мати люблячу сім'ю, матір, батька, братів та сестричок, з яким він би міг весь день ганяти м'яча.
Я хочу бути або футболістом, або кухарем, або військовим. Я люблю грати у футбол. Найчастіше я стою на воротах. Мій улюблений гравець – Ліонель Мессі. Як і він я б теж хотів грати за команду "Барселона" і здобути "Золотий м'яч" Якою має бути моя родина? Добра, щира, не обов'язково багата, щоб була доброзичлива і дружня.
Павло, 15 років
Станіслав
Стас – дуже активний хлопчик, обожнює займатися спортом, майже весь свій вільний час проводить на спортивному майданчику ганяючи м'яч. Улюблена команда Станіслава – ФК "Барселона", а гравець – Мессі, з яким хлопець дуже хоче познайомитись.
Також Стас любить готувати і має велику мрію, приготувати смачну вечерю для своєї люблячої сім'ї. Станіслав чекає на своїх рідних.
Я люблю займатися спорто. Переважно – це підтягування на турніках, деколи – грати у футбол. Після школи хочу піти "на боксера" або "на кухаря". Я хочу бути кухарем, бо в мене виходить варити різні страви. Я готував супи, картоплю… Рідна людина для мене – це та, яка завжди підтримує і любить мене і яка завжди може мені в чомусь допомогти.
Стас, 12 років
Анжеліка
Розумна, сором'язлива дівчина, яка в майбутньому хоче працювати дизайнером. Анжеліка дуже творча і вважає, що саме ця професія допоможе їй проявити креатив та фантазію.
Дівчина мріє про сім'ю, про те, що зможе створити для мами і тата елегантні костюми або ж цікавий предмет побуту.
Анжеліка чекає на рідних людей, які її любитимуть, оберігатимуть та цінуватимуть.
Я люблю співати і читати. В майбутньому я хочу бути дизайнером одягу. Для мене рідні – це друзі, це людина, яка підтримує і може дати пораду. Свою майбутню сім'ю я уявляю хорошою, благополучною, ми би любили одне одного. Я би хотіла жити в місті. Можна у Львові. Щоб в мене були братики і сестрички, а ще домашні тварини.
Анжеліка, 15 років
Євгенія
Євгенія дуже щира і добра дівчинка. Захоплюється фотографією і в майбутньому мріє стати професійним фотографом. А ще дівчина любить активно проводити час, спілкуватися з друзями та наполегливо вивчає англійську мову, щоб в майбутньому здійснити свою маленьку мрію – полетіти в подорож з своєю люблячою сім’єю.
Женя, 11 років
Анастасія
Дуже весела та активна дівчина. Вона непосидюча і мріє побачити весь світ. Адже вірить,що по-справжньому щасливою людину роблять не речі, а відчуття. Тому хоче подорожувати з своєю майбутньою родиною, насолоджуватись кожним прожитим моментом та колекціонувати спогади.
Настя, 10 років