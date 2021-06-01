У Владимира и Надежды Сыроватко не было детей в течение 7 лет супружеской жизни. Когда решились на усыновление – забрали в семью сразу троих непоседливых родных братьев: 9-летнего Максима, 8-летнего Артема и 7-летнего Николая.

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Дети были несбыточной мечтой

Супруги всегда мечтали о детях. После женитьбы часто обсуждали, как и все молодые супруги, сколько детей хотели бы, кого именно и как назовут малыша. Однако шло время, а мечта так и не сбывалась.



Супруги Сыроватко / Фото KSE

Пара часто слышала фразу: "Когда же дети?". Сначала Сыроватко отшучивались, а потом всерьез взялись за медицинское обследование. К сожалению, врачи не дали четкого ответа, почему же пара не может родить ребенка. За 7 лет супружеской жизни они впервые заговорили об усыновлении, но все планы разрушила война в 2014 году.

"Я понимала, что Владимир не останется дома, что он все-таки пойдет добровольцем. Его не взяли ни в первую, ни во вторую волны по состоянию здоровья. Я успокоилась, но тогда начались страшные бои в Славянске", – рассказала Надежда Сыроватко.

Жена видела состояние своего мужа и его волнения. Обострение событий еще больше усиливало его желание пойти на войну. Поэтому, Владимир попал в 28 отдельную механизированную бригаду – это было накануне боев за Иловайск.



Владимир Сыроватко на фронте / Фото из фейсбука Сыроватко

Ранение, которое изменило жизнь

Через 3 месяца его назначили исполнять обязанности заместителя командира роты по работе с личным составом, а потом бригаду перебросили просто под Донецк. Там во время одного из боев ударной волной Владимира выбросило на блиндаж. Он получил ранения.

О трагедии Надежда узнала от собрата мужа.

"Я похолодела. Боялась тогда услышать самое худшее, но говорилось лишь о ранении и о том, что Владимир отказывался от госпитализации, считая свое ранение не существенным, хотя на самом деле его впоследствии пришлось прооперировать", – рассказала жена.

Вот тогда я подумала: "Боже, сохрани мне моего мужа, и тогда я буду готова сохранить чью-то жизнь". Именно об усыновлении говорилось на тот момент,

– отметила Надежда сыворотки.

Пока Владимир лечился, то тоже думал об усыновлении, ведь во время боев он потерял 3 близких собратьев, которые не успели жениться и родить детей. Тогда он мысленно пообещал, что усыновит в их честь 3 детей.

В 2015 году Владимира демобилизовали. Тогда он с Надеждой сразу начал готовить документы для усыновления. На это пара потратила год. Супруги сначала хотели усыновить одного здорового ребенка в возрасте до 3 лет. Однако оказалось, что в Винницкой области таких детей для усыновления не было.

Надежда: Мы поняли, что это наши дети

Пока продолжались поиски, Владимиру предложили работу в Одессе. Тогда документы на усыновление уже перевели по новому месту работы мужа. Уже там впоследствии супругам предложили посмотреть на одного мальчика, которого можно усыновить.

Мы увидели сначала фото Артемки. Нам сказали, что есть еще братики, и мы поняли – это наши дети. Это осознанно приходит. Есть внутренние ощущения, что это твои дети,

– заверила Надежда.

Владимир вспомнил первую встречу – тогда дети сразу подошли к ним, улыбнулись и обняли. "Мы поняли, что это действительно наши дети", – добавил он.



Надежда и Владимир "узнали" своих детей / Фото из фейсбука Надежды Сыроватко

Надежда заверила, что тогда они почувствовали родство, что было неожиданным даже для них. "Мы поняли с первого взгляда – это они, мы их нашли! И неважно, что их трое, это действительно наши детки", – сказал Владимир.

Супруги боялись, что не справится

Владимир Сыроватко поделился и переживаниями. Сначала, как заверил мужчина, они боялись, что не справятся.

Было очень страшно, как мы – без родительского опыта – справимся сразу с тремя,

– сказал он.

Почти накануне дня Святого Николая в 2016 году трое мальчиков – Максимка, Артемка и Коля – приехали в свою новую семью.

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Понадобилось полгода, чтобы привыкнуть

Сыроватко признались, что в начале было туго. Ребята непослушные, непоседливые и могли даже шкодничать.

"Нам надо было полгода, чтобы все это уладить и исправить. Мы объяснили правила, которые есть в нашей семье, и что обещания должны соблюдать как взрослые, так и дети", – рассказал Владимир.

В то же время супруги заметили даже то, что люди, которые "подгоняли" их к отцовству, сами не могли выдержать эмоционального груза, который несли дети.



Владимир признался, что они с женой очень волновались / Фото из фейсбука Сыроватко

Максим: Главное правило – уважать родителей

Со временем хулиганы стали гордостью папы и мамы. Они очень творческие дети, которые посещают различные кружки и достигают успехов в учебе. Больше всего любят танцы, а также занимаются спортом. Кто-то мечтает стать пожарным, а кто-то – полицейским.

В семье есть ряд правил, который помогает держать контроль и быть сдержанными.

Главное правило уважать родителей,

– заверил Максим и одновременно Николай добавил, что важно – не бегать по квартире.

Надежда разделила между ребятами также домашние обязанности:

младший Коля отвечает за правильно сложенные книги на полках;

Максим – за то, чтобы в шкафах был порядок;

самый старший Артем помогает маме с мытьем посуды.



Семья разделила обязанности по дому / Фото из фейсбука Сыроватко

Супруги не скрывают, что усыновили мальчиков

Надежда и Владимир Сыроватко считают нецелесообразным скрывать от детей то, что они – не биологические сыновья. Они не хотят, чтобы об этом ребятам рассказали на улице или в школе.

"Когда какая-то добрая тетушка или учительница скажет: "Я знаю большой секрет! Тебя мама не рожала!". Впрочем, это не повлияло на наше мировоззрение и на то, как мы любим их", – уверена Надежда.

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Коля: Семья – это любовь

Владимир считает, что ни один ребенок не должен жить в детском доме. "Да, складываются определенные обстоятельства, но они там не должны оставаться. Каждый ребенок должен иметь семью, где его любят, заботятся. Где его понимают", – отметил мужчина.

Сыновья соглашаются с отцом и уверены в любви своих мамы и папы.

"Семья – это семья, которую мы любим ", – сказал Николай.

", – сказал Николай. "Семья – это любовь ", – добавил Артем

", – добавил Артем "Семья – это родители, которые нас нашли и очень сильно любят", – подытожил старший Максим.