Итоговый выпуск новостей за 21:00: Версии убийства Захарченко. Предоставление Украине томоса
В итоговом выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 21:00 – лидера сепаратистов Донбасса Александра Захарченко убили 31 августа в центре оккупированного Донецка, еще одну версию убийства озвучили российские СМИ – убрать Захарченко мог его охранник. О предоставлении томоса, документа о полной независимости церкви, для Украины сообщил патриарх Варфоломей.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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