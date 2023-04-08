В Днепре 7 апреля исчез 9-летний Иван Преображенский. Поиски продолжались всю ночь и не прекращаются.

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Приметы мальчика

На вид Ивану 9 – 10 лет, рост около 140 сантиметров. Мальчик не разговаривает, среднего телосложения, имеет темные глаза и темные короткие волосы.

Ребенок ушел из дома в Амур-Нижнеднепровском районе города 7 апреля. Был одет в зелено-желтую куртку, желтые тощие с капюшоном, черные брюки, коричневые кроссовки.



В Днепре ищут Ивана Преображенского / Фото Нацполиция

Важно. Всем, кто владеет любой информацией о местонахождении Ивана Преображенского, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 884 83 94.

Мальчика ищет весь личный состав полиции Днепра

На розыск 9-летнего мальчика сориентировали весь личный состав полиции Днепра. Ребенка разыскивают около 100 стражей порядка, работники аэроразведки, кинологи, волонтеры, 50 курсантов университета внутренних дел, патрули УПП и работники ГСЧС.

Также ориентировку с описанием внешности и фотографией мальчика разослали во все территориальные подразделения полиции области. Дополнительно полицейские отрабатывают видео с камер наблюдения и проверяют все возможные места, где может исчезнуть ребенок.