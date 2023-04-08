У Дніпрі 7 квітня зник 9-річний Іван Преображенський. Пошуки продовжувались всю ніч та не припиняються досі.

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Прикмети хлопчика

На вигляд Івану 9 – 10 років, зріст близько 140 сантиметрів. Хлопчик не розмовляє, середньої статури, має темні очі й темне коротке волосся.

Дитина пішла з дому в Амур-Нижньодніпровському районі міста 7 квітня. Був одягнений у зелено-жовту куртку, жовте худі с капюшоном, чорні штани, коричневі кросівки.



У Дніпрі шукають Івана Преображенського / Фото Нацполіція

Важливо. Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Івана Преображенського, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

Хлопчика шукає весь особовий склад поліції Дніпра

На розшук 9-річного хлопчика зорієнтували весь особовий склад поліції Дніпра. Дитину розшукують близько 100 правоохоронців, працівники аеророзвідки, кінологи, волонтери, 50 курсантів університету внутрішніх справ, патрулі УПП та працівники ДСНС.

Також орієнтування з описом зовнішності та фотокарткою хлопчика розіслали до всіх територіальних підрозділів поліції області. Додатково поліцейські відпрацьовують відео з камер спостереження та перевіряють усі можливі місця, де може бути зникла дитина.