В бюджете-2022 также увеличили сумму для инвестиционных проектов. Об этом в своем фейсбуке написал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Комитет Рады поддержал правки депутатов в бюджет-2022

В частности предусмотрели 7 миллиардов на округа, на 6,5 миллиарда больше от импорта (речь идет о деньгах от импортного налога на добавленную стоимость – 24 канал),

– говорится в сообщении.

Кроме этого, правки народных депутатов также предусматривают 3,3 миллиарда из "обновления подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизации железнодорожной инфраструктуры" на "обеспечение мер по обеспечению безопасности дорожного движения".

Также запланировали выделить дополнительно:

1 миллиард на меры по борьбе с COVID-19 в учреждениях общего среднего образования;

1 миллиард – на питьевую воду;

2,2 миллиарда – на развитие аэропортной инфраструктуры;

1 миллиард – на субвенцию местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы;

6 миллиардов – на социально-экономическое развитие, забрав эту сумму из Госфонда регионального развития.

Более того, для распределения средств на образовательные программы, планируют создать комиссию. В ней не менее 2/3 будут представителями Бюджетного и образовательного комитетов Верховной Рады.

Для распределения средств на социально-экономическое развитие будет создана рабочая группа, не менее 50% от которой будут члены бюджетного комитета ВРУ,

– сообщил нардеп.

Поскольку на так называемый соцэконом из Госфонда регионального развития (ГФРР) забрали слишком много, то останавливают на 2022 год действие нормы Бюджетного кодекса Украины, в которой сказано, что ГФРР должен быть не менее 1% прогнозного объема доходов общего фонда Госбюджета.

Кроме того, планируют передать из спецфонда в общий фонд средства в рамках программ помощи и грантов правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Средства на разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов заберут у Минэкономики и увеличат до 4 миллиардов. Их распределят в соответствии с решением Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов,

– говорится в сообщении.

Нардеп также отметил, что "дополнительных поступлений от закона об олигархах или № 5600 пока никто не решился записать".

Кратко о Госбюджете-2022