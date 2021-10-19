У бюджеті-2022 також збільшили суму для інвестиційних проєктів. Про це у своєму фейсбуці написав нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

До теми Комітет рекомендував Раді схвалити за основу проєкт Держбюджету-2022

Комітет Ради підтримав правки депутатів до бюджету-2022

Зокрема передбачили 7 мільярдів на округи, на 6,5 мільярда більше від імпорту (мовиться про гроші від імпортного податку на додану вартість – 24 канал),

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, правки народних депутатів також передбачають 3,3 мільярда із "оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізації залізничної інфраструктури" на "забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху".

Також запланували виділити додатково:

1 мільярд на заходи з боротьби з COVID-19 у закладах загальної середньої освіти;

1 мільярд – на питну воду;

2,2 мільярда – на розвиток аеропортної інфраструктури;

1 мільярд – на субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери;

6 мільярдів – на соціально-економічний розвиток, забравши цю суму із Держфонду регіонального розвитку.

Ба більше, для розподілу коштів на освітні програми, планують створити комісію. У ній не менше 2/3 будуть представниками Бюджетного і освітнього комітетів Верховної Ради.

Для розподілу коштів на соціально-економічний розвиток буде створена робоча група, не менше 50% від якої будуть члени бюджетного комітету ВРУ,

– повідомив нардеп.

Оскільки на так званий соцеконом із Держфонду регіонального розвитку (ДФРР) забрали занадто багато, то зупиняють на 2022 рік дію норми Бюджетного кодексу України, в якій сказано, що ДФРР має бути не менше 1% прогнозного обсягу доходів загального фонду Держбюджету.

Окрім того, планують передати зі спецфонду в загальний фонд кошти в рамках програм допомоги і грантів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Кошти на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проєктів заберуть у Мінекономіки й збільшать до 4 мільярдів. Їх розподілять відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проєктів,

– мовиться в повідомленні.

Нардеп також відзначив, що "додаткових надходжень від закону про олігархів або №5600 поки ніхто не наважився записати".

Коротко про Держбюджет-2022