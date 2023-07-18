Соответствующее решение вынес Деснянский районный суд Киева, о чем сообщили во вторник, 18 июля. Проживал уже осужденный мужчина с матерью изнасиловавших дочерей в период с 2018 до 2021 года.

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Детали дела

Судили насильника по 152 и 153 статьям Уголовного кодекса Украины. В первой речь идет об изнасиловании, а во второй – о сексуальном насилии.

Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы. Прокуроры в суде доказали, что осужденный, проживая с матерью трех несовершеннолетних девушек – 12, 13 и 14 лет, с 2018 по 2021 годы систематически насиловал дочерей своей сожительницы,

– говорится в сообщении.

Следует сказать, что к этому делу были приобщены:

ювенальные прокуроры Деснянской окружной прокуратуры Киева, публично обвинившие насильника;

представители Деснянского управления полиции Главного управления Нацполиции в столице, которые проводили досудебное расследование.

Он удовлетворял половую страсть неестественным способом, применяя для этого физическое насилие. На момент совершения преступлений одна из девочек была малолетней.

Обратите внимание! Согласно украинскому законодательству, малолетнее лицо – это человек, не достигший 14 лет.

Изнасилование: последнее

В Тернопольской области мужчина, вероятно, годами насиловал свою дочь. За дело уже взялись правоохранители, направив его на рассмотрение суда. Происходило это в период с 2018 по 2023 год.

В то же время в Хмельницкой области недавно был оглашен приговор 21-летнему мужчине, который изнасиловал и убил несовершеннолетнюю 16-летнюю девушку. Он проведет 14 лет в месте лишения свободы.

Также на Волыни осудили мужчину, который под хмельком, угрожая ножом, затянул несовершеннолетнюю девушку в автомобиль, отвез ее в безлюдное место и дважды изнасиловал. За это ему уже светит 11 лет тюрьмы.

Важно! Только год назад, 20 июня 2022 года, Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Это документ, который криминализирует насилие против женщин в различных его проявлениях и предотвращает его.