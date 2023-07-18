Соответствующее решение вынес Деснянский районный суд Киева, о чем сообщили во вторник, 18 июля. Проживал уже осужденный мужчина с матерью изнасиловавших дочерей в период с 2018 до 2021 года.

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Детали дела

Судили насильника по 152 и 153 статьям Уголовного кодекса Украины. В первой речь идет об изнасиловании, а во второй – о сексуальном насилии.

Ему назначено наказание – 15 лет лишения свободы. Прокуроры в суде доказали, что осужденный, проживая с матерью трех несовершеннолетних девушек – 12, 13 и 14 лет, с 2018 по 2021 годы систематически насиловал дочерей своей сожительницы,
– говорится в сообщении.

Следует сказать, что к этому делу были приобщены:

  • ювенальные прокуроры Деснянской окружной прокуратуры Киева, публично обвинившие насильника;
  • представители Деснянского управления полиции Главного управления Нацполиции в столице, которые проводили досудебное расследование.

Он удовлетворял половую страсть неестественным способом, применяя для этого физическое насилие. На момент совершения преступлений одна из девочек была малолетней.

Изнасилование: последнее