Зазначимо, що відповідне рішення виніс Деснянський районний суд Києва, про що повідомили у вівторок, 18 липня. Проживав уже засуджений чоловік з матір'ю доньок, яких ґвалтував, у період від 2018 до 2021 року.

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Деталі справи

Судили ґвалтівника за 152 та 153 статтями Кримінального кодексу України. У першій йдеться про зґвалтування, а другій – про сексуальне насилля.

Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі. Прокурори у суді довели, що засуджений, проживаючи з матір'ю трьох неповнолітніх дівчат – 12, 13 та 14 років, з 2018 по 2021 роки систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки,
– йдеться у повідомленні.

Слід сказати, що до цієї справи були долучені:

  • ювенальні прокурори Деснянської окружної прокуратури Києва, які публічно обвинуватили ґвалтівника;
  • представники Деснянського управління поліції Головного управління Нацполіції в столиці, що проводили досудове розслідування.

Він задовольняв статеву пристрасть неприродним способом, застосовуючи при цьому фізичне насильство. На момент вчинення злочинів одна з дівчаток була малолітньою.

Зґвалтування: останнє