Зазначимо, що відповідне рішення виніс Деснянський районний суд Києва, про що повідомили у вівторок, 18 липня. Проживав уже засуджений чоловік з матір'ю доньок, яких ґвалтував, у період від 2018 до 2021 року.

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Деталі справи

Судили ґвалтівника за 152 та 153 статтями Кримінального кодексу України. У першій йдеться про зґвалтування, а другій – про сексуальне насилля.

Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі. Прокурори у суді довели, що засуджений, проживаючи з матір'ю трьох неповнолітніх дівчат – 12, 13 та 14 років, з 2018 по 2021 роки систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки,

– йдеться у повідомленні.

Слід сказати, що до цієї справи були долучені:

ювенальні прокурори Деснянської окружної прокуратури Києва, які публічно обвинуватили ґвалтівника;

представники Деснянського управління поліції Головного управління Нацполіції в столиці, що проводили досудове розслідування.

Він задовольняв статеву пристрасть неприродним способом, застосовуючи при цьому фізичне насильство. На момент вчинення злочинів одна з дівчаток була малолітньою.

Зверніть увагу! Згідно з українським законодавством, малолітня особа – це людина, що не досягла 14 років.

Зґвалтування: останнє

У Тернопільській області чоловік, ймовірно, роками ґвалтував свою доньку. За справу вже взялися правоохоронці, скерувавши її на розгляд суду. Відбувалось це у період з 2018 по 2023 рік.

Водночас у Хмельницькій області нещодавно оголосили вирок 21-річному чоловіку, який зґвалтував та вбив неповнолітню 16-річну дівчину. Він проведе 14 років у місці позбавлення волі.

Також на Волині засудили чоловіка, що напідпитку, погрожуючи ножем, затягнув неповнолітню дівчину до автомобіля, відвіз її у безлюдне місце та двічі згвалтував. За це йому уже світить 11 років тюрми.

Важливо! Лише рік тому, 20 червня 2022 року, Україна ратифікувала Стамбульску конвенцію. Це документ, що криміналізує насильство проти жінок у різних його проявах та запобігає йому.