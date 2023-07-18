Зазначимо, що відповідне рішення виніс Деснянський районний суд Києва, про що повідомили у вівторок, 18 липня. Проживав уже засуджений чоловік з матір'ю доньок, яких ґвалтував, у період від 2018 до 2021 року.
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Деталі справи
Судили ґвалтівника за 152 та 153 статтями Кримінального кодексу України. У першій йдеться про зґвалтування, а другій – про сексуальне насилля.
Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі. Прокурори у суді довели, що засуджений, проживаючи з матір'ю трьох неповнолітніх дівчат – 12, 13 та 14 років, з 2018 по 2021 роки систематично ґвалтував доньок своєї співмешканки,
– йдеться у повідомленні.
Слід сказати, що до цієї справи були долучені:
- ювенальні прокурори Деснянської окружної прокуратури Києва, які публічно обвинуватили ґвалтівника;
- представники Деснянського управління поліції Головного управління Нацполіції в столиці, що проводили досудове розслідування.
Він задовольняв статеву пристрасть неприродним способом, застосовуючи при цьому фізичне насильство. На момент вчинення злочинів одна з дівчаток була малолітньою.
Зґвалтування: останнє
- У Тернопільській області чоловік, ймовірно, роками ґвалтував свою доньку. За справу вже взялися правоохоронці, скерувавши її на розгляд суду. Відбувалось це у період з 2018 по 2023 рік.
- Водночас у Хмельницькій області нещодавно оголосили вирок 21-річному чоловіку, який зґвалтував та вбив неповнолітню 16-річну дівчину. Він проведе 14 років у місці позбавлення волі.
- Також на Волині засудили чоловіка, що напідпитку, погрожуючи ножем, затягнув неповнолітню дівчину до автомобіля, відвіз її у безлюдне місце та двічі згвалтував. За це йому уже світить 11 років тюрми.