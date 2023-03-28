Наем призвал общество быть бдительным. Между тем, журналисты должны вспомнить о ценностях украинцев.

Обратите внимание У девушки, изнасилованной на Закарпатье, был адвокат и законный представитель в суде

Сегодня на 1+1 должно было выходить ток-шоу об истории девочки из Закарпатья. Журналисты пытались хитростью выманить в этот эфир бабушку пострадавшей, ее отца и саму пострадавшую.

– заявил Наем.

Наем заметил: то, что должно было происходить в прямом эфире, могло навредить состоянию пострадавшей и ее будущему. Кроме того, это может нанести ущерб интересам в апелляционном деле. Именно поэтому ни пострадавшая девочка, ни ее отец не будут участвовать в шоу.

Что может быть в программе

Наем отметил: по информации адвокатов, в студию пригласят экспертов. Им предоставят посмотреть видео злосчастных событий. А дальше эти эксперты по своему усмотрению будут трактовать то, что увидели, для украинцев. Наем добавил, что это очень опасно. Телевизионные эксперты не несут уголовную ответственность за свои слова.

"Нам известно, что на шоу также пригласили бабушку девочки вместе с младшими внуками. Они хотели, вероятно, чтобы бабушка отвечала на всю страну о том, видит ли она на видео изнасилования", – подчеркнул Наем.

Он добавил, что бабушка девочки также не является экспертом в понимании уголовного процессуального кодекса.

Кроме того, в программе могут отображаться скриншоты неподтвержденных переписок.

Маша Ефросинина призвала оставить девочку в покое

Маша Ефросинина призвала оставить в покое пострадавшую девочку. Ребенку нужно помочь. Ефросинина призвала журналистов "остановиться, успокоиться, набраться терпения".

В частности, Ефросинина призвала не снимать девушку и не показывать ее лицо. Телеведущая добавила, что сюжеты разлетятся миллионами репостов, а пострадавшей дальше с этим жить. Чрезмерное внимание пугает девочку. Ей нужно обеспечить максимальное спокойствие.