Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: в деле начал фигурировать экс-муж жертвы
В деле об изнасиловании женщины двумя полицейскими в Кагарлыке произошел новый неожиданный поворот. Как выяснилось, насильники в день инцидента вызвали на допрос бывшего мужа своей жертвы.
"Правоохранители" пытались сделать его подозреваемым по делу об ограблении магазина. Об этом сам мужчина рассказал в комментарии ТСН. Его имя мы не будем называть по этическим мотивам.
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После ужасного события мужчина уже успел пообщаться с бывшей женой, второй жертвой горе-копов – пострадавшим мужчиной, а также с односельчанином, который привез их обоих в отделение полиции.
Как рассказал пострадавший парень, над ним издевались, заставляя взять на себя вину за то, чего он не совершал. Кроме того, его насильно заставили оговорить женщину и ее бывшего мужа.
Этот пацан говорит, что над ним так издевались в райотделе, так били, что он готов был во всем признаться и все сказать. Как я понял, его там заставили сказать, что якобы во время преступления были он, моя бывшая и я,
– заявил мужчина.
По его словам, один из подозреваемых в изнасиловании – теперь уже экс-полицейский Николай Кузив, и его вызвал на допрос. Однако он сказал, что если надо объяснить, где он был во время ограбления, то придет утром вместе со свидетелями.
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Мужчина также рассказал, что у него остались хорошие отношения с бывшей женой. В частности, они вместе ухаживают за общей дочерью. Теперь он обещает помочь своей бывшей жене.
Что касается третьего мужчины в этой истории, который отвозил двух жертв в райотдел, экс-муж одной из них уверяет, что тот даже не подозревал, что там планировалось. Мол, он об этом узнал только на следующий день.
"Он в шоке. Говорит: вез на допрос, а на второй день узнал, что произошло. Он еще долго ждал ее под участком, а затем уехал", – рассказал муж пострадавшей.
Изнасилование в Кагарлыке: коротко
- Полицейские в райотделе полиции в Кагарлыке 22 мая изнасиловали 26-летнюю женщину, а молодого парня били и пытали.
- Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.
- Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.
- 26 мая обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемые своей вины не признают.