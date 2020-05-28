Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: в деле начал фигурировать экс-муж жертвы

В деле об изнасиловании женщины двумя полицейскими в Кагарлыке произошел новый неожиданный поворот. Как выяснилось, насильники в день инцидента вызвали на допрос бывшего мужа своей жертвы.

"Правоохранители" пытались сделать его подозреваемым по делу об ограблении магазина. Об этом сам мужчина рассказал в комментарии ТСН. Его имя мы не будем называть по этическим мотивам.

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После ужасного события мужчина уже успел пообщаться с бывшей женой, второй жертвой горе-копов – пострадавшим мужчиной, а также с односельчанином, который привез их обоих в отделение полиции.

Как рассказал пострадавший парень, над ним издевались, заставляя взять на себя вину за то, чего он не совершал. Кроме того, его насильно заставили оговорить женщину и ее бывшего мужа.

Этот пацан говорит, что над ним так издевались в райотделе, так били, что он готов был во всем признаться и все сказать. Как я понял, его там заставили сказать, что якобы во время преступления были он, моя бывшая и я,

– заявил мужчина.

По его словам, один из подозреваемых в изнасиловании – теперь уже экс-полицейский Николай Кузив, и его вызвал на допрос. Однако он сказал, что если надо объяснить, где он был во время ограбления, то придет утром вместе со свидетелями.

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Мужчина также рассказал, что у него остались хорошие отношения с бывшей женой. В частности, они вместе ухаживают за общей дочерью. Теперь он обещает помочь своей бывшей жене.

Что касается третьего мужчины в этой истории, который отвозил двух жертв в райотдел, экс-муж одной из них уверяет, что тот даже не подозревал, что там планировалось. Мол, он об этом узнал только на следующий день.

"Он в шоке. Говорит: вез на допрос, а на второй день узнал, что произошло. Он еще долго ждал ее под участком, а затем уехал", – рассказал муж пострадавшей.

Изнасилование в Кагарлыке: коротко