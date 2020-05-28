Зґвалтування поліцейськими у Кагарлику: у справі почав фігурувати ексчоловік жертви

У справі про зґвалтування жінки двома поліцейськими у Кагарлику трапився новий неочікуваний поворот. Як з'ясувалося, ґвалтівники у день інциденту викликали на допит колишнього чоловіка своєї жертви.

"Правоохоронці" намагалися зробити його підозрюваним у справі про пограбування магазину. Про це сам чоловік розповів у коментарі ТСН. Його ім'я ми не називатимемо з етичних мотивів.

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Після жахливої події чоловік вже встиг поспілкуватися з колишньою дружиною, другою жертвою горе-копів – постраждалим чоловіком, а також з односельчанином, що привіз їх обох до відділення поліції.

Як розповів постраждалий хлопець, з нього знущалися, змушуючи взяти на себе вину за те, чого він не скоював. Крім того, його насильно змусили обмовити жінку та її колишнього чоловіка.

Цей пацан каже, що над ним так знущались у райвідділку, так били, що він ладен був у всьому зізнатися і все сказати. Як я зрозумів, його там змусили сказати, що нібито під час злочину були він, моя колишня і я,

– заявив чоловік.

За його словами, один з підозрюваних у зґвалтуванні – тепер уже експоліцейський Микола Кузів і його викликав на допит. Втім він сказав, що коли треба пояснити, де він був під час пограбування, то прийде зранку разом зі свідками.

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Чоловік також розповів, що у нього залишилися добрі відносини з колишньою дружиною. Зокрема, вони разом доглядаються за спільною донькою. Тепер він обіцяє допомогти своїй колишній дружині.

Щодо третього чоловіка у цій історії, який відвозив двох жертв до райвідділку, ексчоловік однієї з них запевняє, що він навіть гадки не мав, що там планувалося. Мовляв, він про це дізнався лише наступного дня.

"Він шокований. Каже: віз на допит, а на другий день дізнався, що сталося. Він ще довго чекав її під відділком, а потім поїхав", – розповів чоловік постраждалої.

Зґвалтування у Кагарлику: коротко