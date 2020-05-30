Изнасилование полицией в Кагарлыке: из райотдела уволили 10 полицейских
Глава полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал о результатах первого этапа внутреннего расследования в райотделе Кагарлыка. По его словам, уже после этого этапа там уволили 10 работников полиции.
Метою нашого розслідування є встановити причини й умови, які зробили можливими цей злочин, заявив Андрій Нєбитова в проєкті "Свобода слова Савіка Шустера". Про це повідомляє 24 канал.
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Нині нам головне не допустити, щоб такі страшні речі могли повторитися. Поліцейські, які причетні до цього злочину, будуть покарані,
– заявив керівник обласної поліції.
Перший етап службового розслідування стосувався 19 працівників поліції Кагарлицького райвідділку. Як наслідок, уже звільнені 10 з них.
Раніше, захист постраждалої заявляв, що підозрюваних у цій справі може бути більше ніж двоє поліцейських. Мовляв, ще кілька працівників поліції були у відділку й чули, як їхні колеги знущалися з людей.
Зґвалтування у Кагарлику: коротко
Поліцейські у райвідділку поліції в Кагарлику 22 травня зґвалтували 26-річну жінку, а молодого хлопця били й катували. Обвинуваченими працівниками поліції виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили, зараз тримає слідство.
Все відділення Кагарлицької поліції також розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.
26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Підозрювані своєї провини не визнають.