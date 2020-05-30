Голова поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів про результати першого етапу внутрішнього розслідування у райвідділку Кагарлика. За його словами, вже після цього етапу там звільнили 10 працівників поліції.

Метою нашого розслідування є встановити причини й умови, які зробили можливими цей злочин, заявив Андрій Нєбитова в проєкті "Свобода слова Савіка Шустера". Про це повідомляє 24 канал.

До слова Аваков має піти: українці вибухнули критикою на події у Кагарлику та стрілянину у Броварах

Нині нам головне не допустити, щоб такі страшні речі могли повторитися. Поліцейські, які причетні до цього злочину, будуть покарані,

– заявив керівник обласної поліції.

Перший етап службового розслідування стосувався 19 працівників поліції Кагарлицького райвідділку. Як наслідок, уже звільнені 10 з них.

Раніше, захист постраждалої заявляв, що підозрюваних у цій справі може бути більше ніж двоє поліцейських. Мовляв, ще кілька працівників поліції були у відділку й чули, як їхні колеги знущалися з людей.

Зґвалтування у Кагарлику: коротко

Поліцейські у райвідділку поліції в Кагарлику 22 травня зґвалтували 26-річну жінку, а молодого хлопця били й катували. Обвинуваченими працівниками поліції виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили, зараз тримає слідство.

Все відділення Кагарлицької поліції також розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Підозрювані своєї провини не визнають.