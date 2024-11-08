Судебное заседание по делу об изнасиловании несовершеннолетней в Верхних Воротах снова перенесли. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на журналиста Виталия Глагола.

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Почему судебное заседание вновь отложили

Защитницы обвиняемых неожиданно прекратили сотрудничество с ними прямо перед началом заседания, что сделало невозможным дальнейшее рассмотрение без назначения новых адвокатов.

По словам Глаголы, для таких дел присутствие защитника обязательно, и подобные шаги стали известным способом затягивания процесса. Это не впервые, когда такие решения принимают непосредственно перед заседанием.

Защитницы вступили в дело еще на этапе апелляционного обжалования, сорвав его завершение.

Обратите внимание! А недавно подозреваемые подали заявки на мобилизацию в Обуховском ТЦК Киевской области, несмотря на отсутствие соответствующего опыта и военного образования.

Предварительно суд завершил исследование всех доказательств и должен был перейти к стадии дебатов. Однако сегодня стало известно, что адвокаты отказались от дела, не объяснив причин.

Что известно о деле изнасилования в Верхних Воротах