Судове засідання у справі про зґвалтування неповнолітньої в Верхніх Воротах знову перенесли. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на журналіста Віталія Глаголу.
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Чому судове засідання знов відклали
Захисниці обвинувачених несподівано припинили співпрацю з ними прямо перед початком засідання, що унеможливило подальший розгляд без призначення нових адвокатів.
За словами Глаголи, для таких справ присутність захисника обов’язкова, і подібні кроки стали відомим способом затягування процесу. Це не вперше, коли такі рішення ухвалюють безпосередньо перед засіданням.
Захисниці вступили у справу ще на етапі апеляційного оскарження, зірвавши її завершення.
Зверніть увагу! А нещодавно підозрювані подали заявки на мобілізацію в Обухівському ТЦК Київської області, незважаючи на відсутність відповідного досвіду та військової освіти.
Попередньо суд завершив дослідження всіх доказів і мав перейти до стадії дебатів. Однак сьогодні стало відомо, що адвокати відмовилися від справи, не пояснивши причин.
Що відомо про справу зґвалтування у Верхнів Воротах
Влітку 2021 року на Закарпатті троє неповнолітніх хлопців зґвалтували 14-річну дівчинку та знімали це на відео.
У березні 2023 року Воловецький районний суд Закарпатської області засудив трьох обвинувачених до 5 років ув’язнення, але звільнив їх від відбування покарання, оскільки вони неповнолітні. Замість цього їм призначили випробувальний термін на 2 роки.
Для оскарження несправедливого вироку стосовно неповнолітньої, Закарпатська обласна прокуратура подала апеляцію, а вже 6 червня розпочався розгляд цієї справи в апеляційному суді.