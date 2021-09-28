На обоих завели уголовные дела по статье о превышении должностных полномочий и о насильственных действиях сексуального характера группой лиц по предварительному сговору. Преступления происходили в районе Уссурийска в расположении подразделений 14-й бригады спецназа Главного управления генштаба (бывшее ГРУ).

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Речь идёт о командире отдельной роты майоре Олеге Панове и его заместителе – капитане Александре Ерушевиче…

Хаспада АХфицеры запоребрикового спИцназа развлекались в сибирской глуши как могли, попутно воспитывая и обучая элитных бойцов мордо-войска…

Эти их достаточно неординарные художества всплыли достаточно случайно... да и то, лишь потому... что в бригаду по какому-то недоразумению заехала прокурорская проверка…

А так бы, эти суровые *** диверсанты... продолжали бы со своими подчинёнными в районе Уссурийска проводить весьма содержательную воспитательно-обучающую работу... используя генитально-анальную методологию…

Цитаты из внутренних документов и которые цитирует информационное агентство "Сибирь. Реалии"... действительно, впечатляют…

8 – 16 ноября 2020 года на территории Пушкинского полигона в Уссурийске майор требовал деньги от рядового "на нужды роты". После отказа командир роты приказал ему раздеться догола, рядового избили, связали ему руки веревкой, и привязали к дереву.

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После этого майор нанес рядовому не менее 10 ударов веткой дерева в область спины, ягодиц и ног последнего. Данные действия сопровождал оскорблениями в адрес рядового, а также угрозой применения к нему физического насилия в виде прикрепления его полового члена к стволу дерева с использованием строительного степлера, который находился в руках майора, – из оперативного сообщения военных прокуроров…

По данным Тайга.Инфо, Олег Панов – уроженец Москвы. Его заместитель Александр Ерушевич родился в Омске и окончил Новосибирское высшее военное командное училище / Фото – Gulagu.net

Второй эпизод произошел в августе 2020 года, когда ефрейтора и рядового доставили к майору на "воспитательную беседу".

Он взял деревянную швабру, надел на ее черенок медицинскую перчатку, и начал водить ей в области ягодиц и промежности ефрейтора, угрожая изнасиловать его ей, — сообщается в этом внутреннем документе Минобороны.

Последний случай предположительно произошел в январе 2021 года на территории 78 отдельной роты спецназначения. Майор вместе со своим заместителем приказал фельдшеру поставить военнослужащему клизму с водой.

"Затем майор Панов заставил рядового лечь на стол животом, оставив ноги на полу, после чего, под угрозой насилия, ввел в анальной отверстие рядового черенок от швабры с надетым на него презервативом. Капитан происходящее снимал на камеру своего мобильного телефона", — сообщается в документе.

Феерично...!!!

Самое интересное, что в ведомственной пресс-службе... Главного военного следственного управления СКР напрочь отказываются комментировать... эти впечатляющие события…

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Ну, вроде как... ничего необычного... типа, в расеянском спИцназе, всё это – вполне распространённая практика воспитания и обучения бойцов…

Ну что можно сказать…

Если у них так принято в элитных войсках, то приходится только догадываться... что происходит в НЕ-элитных…

Напомню, речь идёт не о каких-то там... тюремно-лагерных традициях и обычаях, а о "суровом" и "высокопрофессиональном" знаменитом "русском спецназе"…

Если у них там солдат в ж*пы швабрами долбят в качестве повседневной и рутинной командирской работы с подчинёнными... то боюсь даже подумать о том, что они проделывают в качестве профессиональных испытаний...