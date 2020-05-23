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Я не скрывался, – стрелок рассказал ход событий массового убийства на Житомирщине

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Стрілок розповів події масового вбивства на Житомирщині
Стрілок розповів події масового вбивства на Житомирщині / Офіс генпрокурора

Суд продолжает выбирать меру пресечения 58-летнему мужчине, который вероятно застрелил 7 друзей на Житомирщине. Трагедия произошла в ночь на 22 мая. Стрелок рассказал о том, что произошло в ночь убийства.

Захаренко рассказал, что знал убитых много лет. Об этом он сказал во время заседания суда, передает телеграм-канал Teza.

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По версии стрелка, у него возникла ссора с гостями, и они ему угрожали. Потом Захарченко взял ружье и начал стрелять.

Их было восемь, а я – сам. Когда все кончилось, я не скрывался, хотя мог. Позвонил в органы и ждал, когда за мной приедут. Я мог и не сообщать обо всем, но я – честный человек,
– заявил стрелок.

После этого судья ушел в совещательную комнату, чтобы решить, какой будет мера пресечения. Адвокат Захарченко просит домашний арест, аргументируя тем, что 58-летний мужчина имеет болезнь сердца и огнестрельное ранение правой руки. Прокуроры просят для Захаренко СИЗО без права внесения залога.

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Что известно о стрелке

  • 58-летнего Анатолия Захаренко в 2015 году уже привлекался к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.
  • После трагедии мужчину задержали, он находится под стражей, также изъяли ружье. 22 мая следователи объявили стрелку о подозрении, также начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины умышленное убийство.
  • В суде стрелок рассказал, что он родился в Новосибирской области России, однако является гражданином Украины. Женат и имеет двоих детей. Также он добавил, что не работает и имеет статус инвалида.

Убийство на Житомирщине: главное

  • Трагедия произошла в ночь на 22 мая. Тогда 58-летний Анатолий Захаренко из ружья расстрелял компанию друзей. Только одному человеку удалось убежать.
  • Среди жертв были бойцы батальона имени Кульчицкого, военные Нацгвардии, волонтер и работник Киевского Национального авиационного университета.
  • Вероятной причиной конфликта является война на Донбассе, которая "была подогрета" выпитым алкоголем. Военные товарищи погибших на Житомирщине бойцов считают, что владелец пруда убил их из-за того, что он является сторонником России.
  • Во время осмотра территории полицейские изъяли 5 единиц оружия. Оно официально зарегистрировано и принадлежит участникам события. Среди изъятого – охотничье ружье. Именно из него и были убиты 7 человек.
Автор: Северин Трач
Теги: Арест СІЗО Криминал Стрельба Новости Житомира Убийство Массовое убийство на Житомирщине Новости Украины
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