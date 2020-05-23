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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Я не переховувався, – стрілок розповів перебіг подій масового вбивства на Житомирщині

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Стрілок розповів події масового вбивства на Житомирщині
Стрілок розповів події масового вбивства на Житомирщині / Офіс генпрокурора

Суд продовжує обирати запобіжний захід 58-річному чоловіку, який ймовірно застрілив 7 друзів на Житомирщині. Трагедія сталася у ніч проти 22 травня. Стрілець розповів про те, що сталося у ніч вбивства.

Захаренко розповів, що знав убитих багато років. Про це він сказав під час засідання суду, передає телеграм-канал Teza.

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За версією стрілка, у нього виникла сварка з гостями й вони йому погрожували. Потім Захаренко взяв рушницю і почав стріляти.

Їх було восьмеро, а я – сам. Коли все скінчилось, я не переховувався, хоча міг. Подзвонив в органи й чекав, коли за мною приїдуть. Я міг і не повідомляти про все, але я – чесна людина,
– заявив стрілець.

Після цього суддя пішов у нарадчу кімнату, аби вирішити, яким буде запобіжний захід. Адвокат Захаренка просить домашній арешт, аргументуючи тим, що 58-річний чоловік має хворобу серця і вогнепальне поранення правої руки. Натомість прокурори просять для Захаренка СІЗО без права внесення застави.

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Що відомо про стрільця

  • 58-річного Анатолія Захаренка у 2015 році вже притягали до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.
  • Після трагедії чоловіка затримали, він перебуває під вартою, рушницю також вилучили. 22 травня слідчі оголосили стрільцю про підозру і розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство.
  • У суді стрілець розповів, що він народився у Новосибірській області Росії, однак є громадянином України. Одружений та має двох дітей. Також він додав, що не працює і має статус інваліда.

Вбивство на Житомирщині: головне

  • Трагедія сталася у ніч проти 22 травня. Тоді 58-річний Анатолій Захаренко з рушниці розстріляв компанію друзів. Лише одній людині вдалося втекти.
  • Серед жертв були бійці батальйону імені Кульчицького, військові Нацгвардії, волонтер та працівник Київського Національного авіаційного університету.
  • Ймовірною причиною конфлікту є війна на Донбасі, яка "була підігріта" випитим алкоголем. Військові товариші загиблих на Житомирщині бійців вважають, що власник ставку вбив їх через те, що він є прихильником Росії.
  • Під час огляду території поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіційно зареєстрованою та належить учасникам події. Серед вилученого – мисливська рушниця. Саме з неї було вбито 7 людей.
Автор: Северин Трач
Теги: Вбивство Новини України Арешт СІЗО Кримінал Стрілянина Новини Житомира Масове вбивство на Житомирщині
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