Я не переховувався, – стрілок розповів перебіг подій масового вбивства на Житомирщині

Суд продовжує обирати запобіжний захід 58-річному чоловіку, який ймовірно застрілив 7 друзів на Житомирщині. Трагедія сталася у ніч проти 22 травня. Стрілець розповів про те, що сталося у ніч вбивства.

Захаренко розповів, що знав убитих багато років. Про це він сказав під час засідання суду, передає телеграм-канал Teza.

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За версією стрілка, у нього виникла сварка з гостями й вони йому погрожували. Потім Захаренко взяв рушницю і почав стріляти.

Їх було восьмеро, а я – сам. Коли все скінчилось, я не переховувався, хоча міг. Подзвонив в органи й чекав, коли за мною приїдуть. Я міг і не повідомляти про все, але я – чесна людина,

– заявив стрілець.

Після цього суддя пішов у нарадчу кімнату, аби вирішити, яким буде запобіжний захід. Адвокат Захаренка просить домашній арешт, аргументуючи тим, що 58-річний чоловік має хворобу серця і вогнепальне поранення правої руки. Натомість прокурори просять для Захаренка СІЗО без права внесення застави.

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Що відомо про стрільця

58-річного Анатолія Захаренка у 2015 році вже притягали до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

Після трагедії чоловіка затримали, він перебуває під вартою, рушницю також вилучили. 22 травня слідчі оголосили стрільцю про підозру і розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство.

У суді стрілець розповів, що він народився у Новосибірській області Росії, однак є громадянином України. Одружений та має двох дітей. Також він додав, що не працює і має статус інваліда.

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