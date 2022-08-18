Характерно поведение путина, когда он пытается привлечь внимание или чувствует неуверенность. Об этом 24 каналу рассказал политический психолог, консультант и бизнес-тренер Валентин Ким.

Понимаю, почему об этом говорят, – психолог прокомментировал "двойников" путина

Политический психолог считает, что путину присуще разное невербальное поведение, непосредственно зависящее от лица, с которым он ведет переговоры.

Демократических лидеров, кроме США, он не уважает и это постоянно демонстрирует, а вот что касается тоталитарных лидеров по своей сути – Эрдогана или Си Цзиньпина, то у путина совсем другая картина невербального поведения. Он действительно демонстрирует уважение, а иногда даже покорение. Он подчиняется и все его тело об этом сигнализирует,

– объяснил специалист.

По его словам, владимир путин является человеком, который всегда пытается демонстрировать уверенность, однако "его хватает не на долго".

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"В начале встречи путин пытается сидеть так, чтобы сложилось впечатление, будто он главная фигура, но в процессе и конце встречи мы можем делать выводы, как именно чувствует себя путин. Когда он чувствует неудобство, он пытается отодвинуться. Когда он чувствует себя неуверенно и пытается привлечь внимание Эрдогана и любой другой политической фигуры – он пытается склониться как можно ближе», – рассказал эксперт.

Ким добавил, что ярче всего это видно во время контактов путина с Эрдоганом, который является для него очень важной фигурой и политическим авторитетом.

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